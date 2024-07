Alors que son rival s’apprête à être quelque peu chamboulé, le PS Plus poursuit sa petite routine. Dans quelques jours, Sony dévoilera les jeux « gratuits » qui seront offerts à l’ensemble des abonnés. Les membres des formules Extra et Premium devront quant à eux attendre la mi-août pour découvrir les nouveautés qui leur seront réservées. Celles et ceux qui ont opté pour l’offre la plus élevée ont en revanche quelques avantages supplémentaires pour patienter d’ici là : les démos gratuites. Une nouvelle flopée d’entre elles sont arrivées et elles suscitent un débat parmi les abonnés.

8 nouveaux essais gratuits pour le PS Plus Premium

Le catalogue de démos du PlayStation Plus Premium continue de s’agrandir. Les abonnés peuvent régulièrement profiter d’essais gratuits dans le cadre de leur abonnement. Des démos généralement plus longues et copieuses que celles plus classiques, qui peuvent alors grimper d’une à cinq heures dans certains cas. Une initiative qui permet habituellement de se faire une idée concrète des productions sélectionnées, allant de titres AAA à des jeux plus méconnus. Justement, la dernière salve d’ajouts d’essais gratuits du PS Plus Premium est loin de faire l’unanimité à cause de ce point précis. Ce sont en effet pas moins de 8 jeux qui sont venus gonfler un catalogue de démos déjà bien généreux. Parmi eux, on retrouve les adorables et excellents Monster Hunter Stories, récemment portés sur PS4 et PS5, et une flopée de titres, avouons-le, inconnus au bataillon.

Monster Hunter Stories (3h)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (3h)

Le Maître du Donjon de Naheulbeuk (2h)

Until Then (2h)

Everafter Falls (3h)

Fruit Mountain (1h)

Backpack Hero (2h)

BIT.TRIP RERUNNER (75 minutes)

Monster Hunter Stories 2 à essayer gratuitement avec le PS Plus Premium ©PlayStation

Une sélection qui fait débat

Beaucoup estiment que les démos de ces plus petites productions devraient être rendues publiques et non être verrouillées derrière un abonnement au PS Plus Premium. « Ça devrait être au moins dans la formule Essential. Un essai de deux heures pour un jeu dont on n’a jamais entendu parler derrière un paywall… c’est osé », peut-on lire sur certains forums américains. Pour de nombreux abonnés, les démos réservées au PS Plus Premium devraient donc se concentrer sur de plus gros jeux et non des productions plus obscures.

A contrario, une partie des abonnés estime que les titres indépendants en question ont toute leur place, plus que n’importe quel autre jeu AAA. « Les joueurs ne les achèteraient sans doute pas sans ces démos, ils en ont besoin », argumente l’un des défenseurs. Il en faut clairement pour tous les goûts et on ne pourra pas reprocher à Sony de ne pas faire des efforts pour mettre en avant les productions indépendantes… du moins auprès de celles et ceux qui paient le prix fort.

Et vous, pensez-vous que les jeux indépendants ont leur place dans le catalogue des démos du PS Plus Premium ?

