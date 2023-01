Le PS Plus Premium essuie de vives critiques depuis son lancement. En cause trois raisons : le manque de jeux classiques de l’ère PS1, des problèmes de lenteur due à l’importation des versions PAL et l’absence de trophées pour de nombreux jeux proposés. Petit à petit, Sony corrige le tir et c’est désormais sur le dernier aspect que des améliorations sont à prévoir.

Bientôt encore plus de trophées pour les jeux PS Plus Premium ?

Disponible depuis quelques mois maintenant, le PS Plus Premium continue de s’améliorer. Sony commence enfin à entendre les critiques des joueurs et le mois de janvier sera marqué par l’arrivée de plusieurs jeux de l’ère de la PS1. Les abonnés se plaignaient en effet que l’éditeur japonais mise trop sur des remasters ou des compilations sorties sur PS4 ou PS3 en guise de titres rétros plutôt que de véritables classiques. Ce que certains espèrent en revanche, c’est que plus de ces productions proposent des listes de trophées. Quelques développeurs en ajoutent tandis que d’autres non. Cependant tout espoir n’est pas perdu.

Comme le révèle le site TrueTrophies, des trophées viennent d’être ajoutés rétroactivement à un jeu du catalogue du PS Plus Premium pour la première fois. Super Stardust Portable a en effet soudainement quitté le service il y a quelques heures au grand désarroi des joueurs qui voyaient partir un nouveau titre alors que la liste est déjà restreinte. Ce n’était visiblement que temporaire afin de pouvoir ajouter le support des trophées. Ce sont au total 17 trophées bronzes, argents, ors et évidemment un platine qui peuvent désormais être obtenus, et assez facilement.

Cette découverte fait déjà des émules sur la Toile. Il est en effet possible que n’importe quel jeu PS Plus Premium n’ayant pas de liste de trophées en reçoive une même après son arrivée dans le catalogue si les équipes de développement le souhaitent. En revanche, il n’y a pour le moment que les jeux PS1 et PSP de PlayStation Studios qui en proposent. Cela reste néanmoins une bien bonne nouvelle pour les chasseurs de trophées.