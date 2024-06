Grâce à l’abonnement PS Plus Premium, les abonnés ont de nombreux avantages : pouvoir jouer en multijoueur, profiter d'offres promotionnelles exclusives, récupérer des jeux tous les mois pour les ajouter à leur bibliothèque ou encore jouer à des centaines de jeux via les catalogues, dont de grands classiques. Mais dans le lot, il y a aussi la possibilité de jouer gratuitement à certains jeux durant quelques heures. Des versions d’essai exclusives mettent en avant des titres plus ou moins récents. Deux nouveaux jeux viennent de s’ajouter à la liste, deux sorties ultra-récentes et appréciées.

Deux nouveaux jeux à tester gratuitement si vous êtes abonnés au PS Plus Premium

Si vous êtes abonnés au PS Plus Premium, vous pouvez dès à présent vous rendre dans la section des essais exclusifs pour profiter de quelques heures de jeu gratuites sur Monster Hunter Stories et Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. Fraîchement sortis, les deux jeux de Capcom peuvent donc être approchés gratuitement pendant près de deux heures chacun, histoire de commencer à se faire la main et de se faire une idée de ce que les jeux ont dans le ventre.

Il s’agit bien ici d’accès limité dans le temps et totalement gratuit pour tous les abonnés au PS Plus Premium. Ce n’est pas une démo conçue spécialement pour l’occasion, mais bel et bien les jeux tels quels qui sont ici jouables gratuitement pour quelques heures. Cela veut dire que, contrairement à une démo classique, vous pouvez conserver vos avancées et votre sauvegarde si jamais vous passez à l’achat à un moment ou à un autre.

Les Monster Hunter Stories sont des RPG dans lesquels, en plus de combattre les monstres comme dans la série classique, vous pouvez les élever en faisant éclore des œufs. Vous pourrez par la suite concevoir une équipe pour combattre à vos côtés. Un petit air de Pokémon en somme. Avec une formule rapidement addictive, les Monster Hunter Stories sont plutôt appréciés par les fans de la franchise. Vous pouvez découvrir tout ça grâce au PS Plus Premium désormais.

Les deux jeux sont disponibles sur PS5 depuis le 14 juin dernier, mais aussi sur PC, Xbox Series et Nintendo Switch.