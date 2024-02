Les nouveaux jeux « gratuits » du PS Plus sont maintenant disponibles. Un nouveau trio composé d’une sortie day one signée Square Enix, Foamstars, mais également de deux productions modestes, mais non moins intéressantes que sont Rollerdrome et Steelrising. Une sélection honnête (on a franchement vu pire), mais loin d’être au goût de tout le monde. Les membres du PlayStation Plus Extra et Premium attendent naturellement leurs ajouts mensuels qui seront annoncés dans quelques jours. Celles et ceux ayant opté pour la formule la plus élevée ont désormais de quoi patienter. Ils peuvent tester l’une des plus grosses exclusivités PS5 gratuitement.

Une grosse exclu PS5 à tester gratuitement via le PS Plus Premium

Nouvelle semaine, nouvel avantage pour les membres du PlayStation Plus Premium. Régulièrement, Sony met à leur disposition des « essais gratuits » permettant de tester des productions récentes comme plus anciennes. Des démos plus généreuses qu’à l’accoutumée, puisque là où elles ne durent généralement que quelques dizaines de minutes, on les compte ici en plusieurs heures. Cela suffit généralement amplement à se faire une idée des mécaniques de jeu, de l’ambiance ou même de la technique pour les plus pointilleux. Par exemple, pour bien depuis le début du mois, Alan Wake 2 peut être essayé pendant deux heures par les abonnés au PS Plus Premium. Cette semaine, c’est l’une des exclusivités les plus massives qu’il a coiffé au poteau lors des diverses cérémonies qui a le droit au même traitement : Marvel’s Spider-Man 2.

La suite des mésaventures de Peter Parker et Miles Morales peut donc être testée pendant deux heures chrono. Sachant qu’il faut une quinzaine d’heures environ pour terminer l’histoire principale, vous aurez l’occasion de découvrir si cette suite vaut le coup ou non. Même si des mécaniques transversales se débloquent au fur et à mesure, ces quelques heures sont amplement suffisantes. D’autant que Marvel’s Spider-Man 2 ressert plus ou moins la même chose, mais en mieux. Disons que si vous avez déjà fait les épisodes précédents, vous êtes en terrain connu. Cet essai réservé aux abonnés du PS Plus Premium permettra malgré tout de découvrir quelques nouveautés et une bonne mise en bouche pour celles et ceux qui hésitent à passer à la caisse.

On rappelle justement qu’en cas d’achat, la progression dans la démo sera conservée dans le jeu original. Pas besoin de se farcir à nouveau les passages déjà faits, vous pourrez reprendre là où vous vous étiez arrêtés. Pour tester cette nouvelle démo du PS Plus Premium, il suffit de se rendre via la page du jeu sur le PlayStation Store, puis de cliquer sur le bouton « Essai de jeu » afin de lancer le téléchargement à distance. Sinon, vous pouvez tout aussi bien aller sur la boutique depuis votre console et rechercher la page de Marvel's Spider-Man 2.