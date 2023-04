Les abonnés au PS Plus Extra et Premium peuvent désormais télécharger les nouveaux jeux du mois. Au programme en avril, beaucoup de productions Bethesda dont deux Wolfenstein, des classiques de la franchise Doom ou encore Dishonored, et du beau monde côté indépendant avec Kena Bridge of Spirits ou encore Slay the Spire. L'avantage est néanmoins aux membres du PlayStation Plus Premium qui sont gratifiés tout au long du mois de quelques démos exclusives supplémentaires. Deux nouveaux essais sont justement arrivés.

Deux nouveaux essais gratuits avec le PS Plus Premium

En plus de tous les avantages disponibles dans les autres formules, les abonnés au PS Plus Premium ont quelques bonus exclusifs. A commencer par des essais de jeux gratuits dans le cadre de leur abonnement, qui peuvent aller d’une petite heure à plus de cinq. Des démos plus généreuses qu’à l’accoutumée donc, qui permettent généralement de se faire une bonne idée des jeux proposés, des mécaniques et bien plus. Un avantage parfait pour savoir si Cyberpunk 2077, The Last of Us Part 1 ou même A Plague Tale Requiem sont faits pour vous avant de passer à la caisse. Dernièrement, c’est une petite production indépendante qui s’est rendue disponible en démo à l’occasion de sa sortie. Sony continue sur sa lancée en ajoutant deux nouveaux jeux à l’essai grâce au PlayStation Plus Premium.

A commencer par Disney Speedstorm, le Mario Kart à la cause Mickey qui a tout fraîchement lancé son early access ce 18 avril 2023. Comme pour Dreamlight Valley, le jeu sera bien un free-to-play à sa sortie, mais les plus impatients doivent passer à la caisse pour participer à des courses endiablées en compagnie de Donald, Dingo, Mulan, Hercule, Baloo et toute la bande. Les abonnés PS Plus Premium pourront donc tester ce nouveau jeu pendant deux heures grâce à leur abonnement. Pour une production de cette trempe, c’est amplement suffisant pour se faire un bon avis.

Plein de démos pour les abonnés

Le second essai gratuit du PlayStation Plus Premium parlera quant à lui à moins de monde. Il s’agit en effet de MLB The Show 23, la dernière itération de la simulation de baseball. Elle propose en outre le retour du mode Stadium Creator, des modes Franchise et March to October où les journées de recrutement ont été revues pour y ajouter une dimension plus stratégique et quelques nouveaux formats et Postseason.

Les joueurs les plus curieux pourront donc tester gratuitement ces nouveautés pendant trois heures via le PS Plus Premium. Pour avoir accès à ces deux nouvelles démos, il suffit simplement de se rendre sur leurs pages dédiées dans le PS Store et le tour est joué. Pour mémoire l'abonnement permet également d'essayer de plus grosses productions dont God of War Ragnarok, Gotham Knights, Marvel's Midnight Suns, Persona 5 Royal ou encore Tiny Tina's Wonderlands pour ne citer qu'eux.