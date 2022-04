Le mystère autour du catalogue rétro du PS Plus Premium se désépaissit progressivement. Alors que Sony tarde encore à communiquer officiellement sur les jeux sortis de la PS1 à la PS3 qui seront disponibles, certains joueurs s’en chargent à sa place.

Des grands classiques dans le PS Plus Premium

Le PS Plus Premium va faire des heureux. On le sait, la nouvelle formule d’abonnement fusionnant PS Plus et PS Now permettra aux joueurs d’accéder à presque 350 jeux des anciennes générations. Ce que Sony garde secrètement pour lui, c’est la liste officielle des jeux PS1, PS2, PSP et PS3 qui constitueront ce catalogue rétro. Une nouvelle fuite pourrait nous en avoir dévoilé quelques uns.

Et ce sont les fans de la première PlayStation qui devraient être aux anges. Un utilisateur Reddit serait en effet parvenu à mettre la main sur des identifiants et des visuels de cinq jeux qui rejoindront le PS Plus Premium. Parmi eux deux classiques, l’un de la PS1 l’autre de la PSP. D’un côté Tekken 2 sorti en 1996, de l’autre Ridge Racer 2 qui a fait les beaux jours de la console portable en 2006. Les premiers jeux retro connus seraient alors :

Mr Driller (PS1)

Tekken 2 (PS1)

Ridge Racer 2 (PSP)

Worms Armageddon (PS1)

Worms World Party (PS1)

Une autre licence incontournable de la PS1 prévue ?

Si le leak en question semble crédible, la prudence reste de mise. La semaine dernière, une autre fuite révélait le retour potentiel de la saga Syphon Filter, licence iconique de la PS1. Il faudra néanmoins attendre une confirmation de Sony pour savoir si tout ce beau monde fera réellement partie du catalogue rétro du PS Plus Premium.

Rappelons que l’accès aux jeux des anciennes ères de la marque ne sont pas le seul avantage de cette nouvelle formule. Les abonnés pourront également profiter de 400 titres récents. Par ailleurs, ils pourront essayer les jeux PS5 pendant deux heures avant de passer à l’achat. Sony aurait en effet modifié sa politique pour contraindre les développeurs à créer des démos jouables.