Les jeux PS Plus Extra et Premium sont désormais disponibles. Cependant, tout au long du mois, Sony régale tous ses abonnés avec quelques cadeaux bienvenus et ce quelle que soit leur formule d’abonnement. Voici les derniers packs disponibles gratuitement sur le PS Store. Il vous suffit de vous rendre dans la section dédiée au PlayStation Plus sur votre console, puis d'aller dans la catégorie des Pack Exclusifs. Vous pouvez également vous rendre directement sur le site officiel.

Encore des cadeaux exclusifs au PS Plus

Avec l’arrivée de ses nouvelles formules, Sony cherche à rendre le PS Plus encore plus attractif. Pour satisfaire l’ensemble des abonnés, l’éditeur a commencé à distribuer des cadeaux supplémentaires disponibles aussi pour ceux qui ont souscrit au PlayStation Plus Essential. Tout comme Amazon Prime Gaming, le géant japonais offre constamment du contenu exclusif au PS+. Décembre n’échappe pas à la règle, et les joueurs PS5 et PS4 peuvent donc récupérer de jolis bonus sur des jeux très populaires comme Multiversus, Fortnite ou Overwatch 2.

Overwatch 2 Pack Hiver

Depuis son lancement, Overwatch 2 est vivement critiqué pour le prix de ses skins abusif et son manque de contenu pouvant être obtenu organiquement. Alors quand Blizzard décide de faire un cadeau aux abonnés PS Plus, difficile de faire la fine bouche. Le pack Hiver vous permet non seulement d’obtenir gratuitement le modèle Zarya snowboardeuse, mais aussi de gagner automatiquement 3 rangs pour le Battle Pass.

Fortnite Pack de célébration

Depuis le 13 décembre, les abonnés PS Plus peuvent aussi récupérer le Pack Phénix bleu pour Fortnite. Sans surprise, il contient quelques éléments in-game pour le battle royale incontournable d’Epic Games. En réclamant ce petit cadeau, vous obtiendrez tenue Jun-Hwan, l’accessoire de dos Étui ardent ainsi que la pioche Matraque ardente. Si le pack semble limité dans le temps, Sony n’a pas précisé sa date de fin.

Fall Guys Pack Chat de l'espace exclusif PS Plus

Les amateurs de Fall Guys sont aussi gâtés juste avant les fêtes. Tous les abonnés du PS+ peuvent récupérer gratuitement le Pack Chat de l'espace. Au programme, des ensembles pour les costumes Miaoustronaute ainsi que des bottes félines (bas de costume) et un casque félin (haut de costume). A cela s’ajoute une célébration « Un grand pas » et 2 300 Kudos.

Gundam Evolution

Le nouveau free-to-play a aussi le droit à son lot de cadeaux. Réservé aux membres PS Plus et utilisable uniquement dans les versions PS5 et PS4, le pack de Gundam Evolution comprend lui aussi quatre objets cosmétiques. Une apparence d'unité et une apparence d’arme Raider rose (Nu Gundam), un tampon Planète bleue et une icône de joueur : Guncannon (grand).

Multiversus

Le Pack MVP de MultiVersus édition n°2 est lui disponible depuis le 15 décembre. Entièrement réservées aux abonnés PS Plus, chaque édition contient une nouvelle variante épique, un effet d'éjection légendaire et une bannière rare. Pour ce second pack, ce sera la variante « Chien-Renne Chef », l'effet d'éjection de « Fleur de Lotus » et la bannière « En chantier ».

Les amateurs de foot ne sont pas en reste. Jusqu’au 7 mars 2023, les abonnés PS Plus peuvent obtenir un pack exclusif pour eFootball, le grand remplaçant de PES. Cela leur permettra d’obtenir 300 pièces eFootbal et 23 programmes d’entraînement 4 000 EXP pour améliorer plus rapidement le niveau des joueurs.

Rocket League : Pack PS Plus

Rocket League est encore une fois à l’honneur. Les abonnés peuvent obtenir gratuitement le pack PlayStation Plus. Il comprend quatre objets de personnalisation, à savoir les Roues Mixeur YNP, le Turbo Rayon solaire YNP, l’Accessoire Cerise Irritée YNP et le Sticker Pointillé YNP.

Neverwinter : Pack promo PS Plus

Les fans de Neverwinter auront eux aussi le droit à leur petit cadeau de fin d’année. Plongez-vous dans vos aventures avec style grâce au pack promo PS Plus de l'idole de l'Outreterre. Au programme, une nouvelle cape, un titre exclusif « Idole de l'Outreterre » et 10 10 Parchemins de vie. De quoi bien se préparer à l'occasion de la nouvelle extension « Northdark Reaches ».

Si vous êtes passé à côté, plein d'autres packs sont encore disponibles. On retrouve notamment du contenu pour Apex Legends, Yu-Gi-Oh Master Duel, Warframe, Marvel's Avengers, World of Tanks, SMITE ou encore Dragon Quest Builders 2.