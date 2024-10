Les jeux du PS Plus d'octobre sont là, et il y a de quoi se régaler ! Évidemment, Halloween oblige, on se retrouve avec du grand frisson pour ne pas gâcher la fête.

Chaque mois, les abonnés du PlayStation Plus attendent avec impatience la sélection des jeux proposés sans coût supplémentaire pour enrichir leur collection. Pour ce mois d'octobre 2024, les membres PS Plus sont gâtés avec trois titres diversifiés, couvrant un éventail de genres qui plaira à différents types de joueurs. Le tout est disponible dès maintenant, au premier octobre 2024.

Du combat sur le PS Plus

Commençons par WWE 2K24 sur le PS Plus, la dernière version de la célèbre franchise de jeux de catch. Ce nouvel opus met les bouchées doubles avec des graphismes améliorés et une jouabilité plus fluide. Vous pourrez incarner vos superstars préférées de la WWE, des légendes aux nouvelles recrues. Le mode carrière vous permettra de créer votre propre catcheur et de gravir les échelons vers la gloire.

Ce jeu est parfait pour ceux qui aiment personnaliser leur expérience de jeu, avec de nombreuses options de création et des types de matchs variés. Que vous soyez un vétéran du jeu de catch ou un nouveau joueur, WWE 2K24 propose une expérience immersive qui saura vous captiver. Surement.

Un peu d'horreur

Ensuite, pour ceux qui préfèrent les sensations fortes, Dead Space Remake est l'option idéale. Ce classique de l'horreur revient avec une refonte graphique impressionnante, mais conserve toute la tension qui a fait de l’original un succès. Vous incarnez Isaac Clarke, un ingénieur envoyé sur un vaisseau spatial en proie à des créatures cauchemardesques.

Le jeu offre un mélange parfait entre horreur et action, avec des combats intenses et une atmosphère pesante. Chaque coin du vaisseau semble cacher une menace, et la moindre erreur peut être fatale. Le remake ajoute des mécaniques de jeu modernisées et un environnement encore plus immersif, ce qui en fait une redécouverte incontournable pour les fans du genre. Parfait pour se faire une frayeur sur le PS Plus.

Encore de l'horreur ?

Enfin, Doki Doki Literature Club Plus pourrait bien être la plus grande surprise de cette sélection. À première vue, il ressemble à un simple visual novel où l’on interagit avec un club littéraire. Mais attention, ce jeu cache bien son jeu ! Sous des apparences légères et colorées, Doki Doki Literature Club plonge rapidement dans l’horreur psychologique. L’histoire prend des tournures inattendues qui bouleverseront votre perception du jeu. La version Plus propose des graphismes améliorés, de nouvelles histoires annexes et du contenu bonus pour enrichir l'expérience.

