Les jeux du PS Plus pour le mois de mars sont disponibles, et il ne vous reste plus beaucoup de temps pour en profiter. Il va donc falloir agir rapidement si ce n'est pas déjà fait.

La procédure est désormais familière pour tous : chaque mois, les membres du PS Plus ont l'opportunité de télécharger gratuitement un ensemble de nouveaux jeux, lesquels sont remplacés par de nouveaux titres après quelques semaines. Cette rotation mensuelle est devenue un événement régulier pour les détenteurs de PS5 et PS4. Ainsi, voici votre rappel mensuel : assurez-vous d'ajouter ces jeux à votre bibliothèque avant qu'ils ne redeviennent payants.

Dernière chance pour les jeux PS Plus de mars 2024

C’est une tradition depuis des années maintenant : le PS Plus offre mensuellement une sélection de jeux à tous ses abonnés. Le mois de mars est particulièrement généreux en surprises, puisque Sony a rompu avec la routine en proposant bien plus que les habituels trois titres, avec l'ajout en bonus du DLC de Destiny 2 La Reine Sorcière. Dans cette extension, les joueurs affrontent Savathûn, la Reine Sorcière, qui révèle de nouveaux mystères et introduit des défis inédits. Le DLC propose de nouvelles missions, des zones à explorer, des armes, des armures et un nouveau type d'ennemis appelé les Lucent Brood. En bref, que du bonheur.

Pour le trio de jeux du PS Plus, on retrouve SIFU, un jeu d'action intense axé sur les arts martiaux. Les joueurs incarnent un jeune expert en kung-fu cherchant à venger la mort de sa famille. Les amateurs de courses peuvent également profiter de F1 23, basé sur le championnat mondial de Formule 1. Ce jeu offre une simulation réaliste de course automobile.

Et comme il en faut pour tous les goûts, on retrouve également Hello Neighbor 2. Hello Neighbor 2 est un jeu d'horreur et de furtivité à la première personne où les joueurs doivent s'infiltrer dans la maison de leurs voisins pour découvrir leurs secrets obscurs. Suite directe de Hello Neighbor, cette nouvelle entrée étend l'univers avec de nouveaux défis et un scénario plus complexe

Il ne reste plus beaucoup de temps

Les trois jeux du PS Plus de mars 2024 peuvent encore être récupérés jusqu’à ce mardi 2 avril dans la matinée. Ils seront ensuite remplacés par le quatuor du mois en cours aux alentours de 11 heures. Il faut donc se dépêcher, mais pas de panique, des titres comme SIFU pourront être terminés rapidement, tout comme Hello Neighbor 2 qui ne demande que deux petites heures.