L'un des gros jeux récents du PS Plus a reçu un nouveau patch avec plein de contenus gratuits et payants. Mais attention, ça ne dure que quelques semaines.

Les jeux PS Plus de mars 2024 sont disponibles et c'est un mois vraiment solide grâce à SIFU. Le beat'em up des français de Sloclap qui a rencontré un succès colossal en France et à l'étranger, aussi bien commercialement parlant qu'au niveau des critiques. Les abonnés au PlayStation Plus Essential peuvent également télécharger EA Sports F1, le jeu d'horreur tout coloré Hello Neighbor 2, et l'extension Destiny 2 : La Reine Sorcière qui nécessite le titre de base. Il y a aussi du nouveau pour l'un des softs de février 2024.

Une mise à jour pour un jeu PS Plus très coloré à la Splatoon

En février dernier, les abonnés au PS Plus ont pu se jeter à corps perdu dans Roller Drome, Steelrising aka le « NieR Automata français » qui se déroule durant la Révolution française, et Foamstars. Un TPS qui ressemble fortement à Splatoon, avec de la mousse à la place de l'encre, mais qui conserve une direction artistique avec des couleurs bien flashy. Cette production Square Enix, sortie le 6 février 2024 sur PS5 et PS4, est prévu pour durer dans le temps, si les joueurs et les joueurs sont en rendez-vous, et l'éditeur a donc une feuille de route interne pour de futurs contenus. D'ailleurs, la saison 2 Groovy Disco a déjà été lancée le 9 mars dernier, et se prolongera jusqu'au 13 avril 2024.

Pour fêter cette saison 2 de Foamstars, qui a été offert dans le PS Plus Essential, des nouveautés sont disponibles. Le shooter intègre ainsi le personnage de Légend'hair, mais uniquement pour les joueuses et joueurs ayant atteint le rang 31 du season pass. Il s'agit d'un catcheur à coupe afro basé sur la force et qui peut utiliser un lance-roquettes. Et pour l'occasion, ce protagoniste fait intervenir deux modes spéciaux à thème. Des événements saisonniers, à durée limitée, la « Fête classée Star solitaire » et « Soirée Vendredélire » sont aussi accessibles.

Cette mise à jour de ce jeu PS Plus de février 2024 ajoute enfin des missions inédites, avec le nouveau boss Darkgnel, ainsi que des objets temporaires divers et variés à récupérer tous les vendredis. Pour le début, il s'agit d'une emote supplémentaire « Danse de Jet Justice A ».