Les jeux « gratuits » du PlayStation Plus Essential de mai 2023 ont été dévoilés à l’avance. Une sélection qui fait déjà des déçus sur les forums et les réseaux sociaux. Voici le programme.

Avec ses nouvelles formules, Sony a mis en place une véritable riposte au Xbox Game Pass. Pour autant, si la firme japonaise propose désormais un catalogue similaire à son concurrent avec les offres Extra et Premium, elle propose toujours un trio de jeux mensuels pour l’ensemble des abonnés. A l’annonce de son nouveau programme, beaucoup craignaient qu’elle délaisse justement le PS Plus Essential. L’éditeur a pour le moment prouvé le contraire en proposant régulièrement une sélection solide. Est-ce que ce sera aussi le cas pour le mois prochain ? On a la réponse un peu à l’avance, les jeux PS Plus de mai 2023 venant de fuiter.

Les jeux PS Plus de mai 2023 dévoilés à l'avance

Ça faisait presque longtemps que les jeux PS Plus Essential n’avaient pas autant fuité à l’avance. Notre leakeur national BillBil-Kun récidive sur le site Dealabs en dévoilant le programme qui nous attend prochainement. Pas de sortie day one comme le mois dernier avec Meet Your Maker, il faudra se contenter de titres plus anciens. Pas de grosses productions universelles comme les fois précédentes non plus. Le mois prochain, les abonnés pourront donc mettre la main sur un jeu de course et deux jeux indépendants appréciés. Ces jeux « gratuits » du PS Plus de mai 2023 seront disponibles du mardi 02 mai au 06 juin 2023 à 11h heure française.

GRID Legends (PS5 | PS4)

Chivalry 2 (PS5 | PS4)

Descenders (PS5 | PS4)

Deux titres très appréciés

Une sélection déjà boudée par une partie des internautes, déçue de n’avoir que pour grosse production un jeu de course, à sa voir Grid Legends. Pour autant, il est accompagné de deux titres sans doute plus méconnus du grand public mais très qualitatifs. A commencer par le très apprécié Chivalry 2 qui vous plonge dans des batailles multijoueur en vue à la première personne et qui est considéré comme l’un des meilleurs jeux du genre. Il a reçu à sa sortie un excellent accueil de la part des critiques comme des joueurs. Notre cher Camille l’avait même décrit comme « une expérience jouissive qui est un hommage à son ancêtre sans pour autant être une redite sans intérêt ».

Un sentiment partagé par plus de 20 000 autres joueurs qui lui ont donné une évaluation très positive sur Steam. Descenders est quant à lui celui le moins connu du trio du PS Plus de mai 2023 mais il est sans doute le plus acclamé par les joueurs. Fait rare, il dispose d’une note de 10/10 Steam où il cumule plus de 11 000 avis extrêmement positifs. Il se présente comme un jeu de descente VTT extrême avec génération procédurale et des éléments de roguelike. Un titre facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser.