Sony n'a toujours pas intercepté le leaker de Dealabs qui, une fois de plus, avait tout bon sur le line-up PS Plus. Il n'y a donc aucune surprise. Cependant, le constructeur révèle également le retrait d'un jeu de la PlayStation Plus Collection, Persona 5. Une première.

Des bandits, une éponge et des cartes

On prend les mêmes et on recommence. Voici les trois jeux gratuits du PS Plus d'avril 2022.

Dans ce jeu multijoueur en ligne intense, des gangs rivaux s’affrontent lors de braquages audacieux pour frapper les riches au portefeuille. L’un des différents modes du jeu se nomme State Heist : les équipes contrôlent des points d’apparition et doivent récupérer autant d’or que possible. Dans le mode JcJcE Gold Rush, en revanche, deux équipes de quatre joueurs s’affrontent pour tenter de monter le casse parfait. Ils devront voler, extraire les trésors et affronter les gardes gérés par l’IA et le camp adverse. Grâce à des compétences et aptitudes mystiques uniques, chaque personnage peut dérober des trésors en tapinois. C’est à vous qu’il incombe de recruter votre groupe de hors-la-loi, de contrôler des forteresses gigantesques et de vous montrer plus malins que vos rivaux.

Slay the Spire (PS4), un rogue-like croisé à un deck-builder dans le PS Plus

Embarquez pour une aventure haletante dans une tour en constante évolution, dans ce jeu d’aventure offrant un savant mélange de jeu de cartes et de roguelike. Créez un deck unique à partir de centaines de cartes pour vaincre vos adversaires et vous hisser au sommet. Découvrez de puissantes reliques pour renforcer votre deck et vaincre différents ennemis et boss.

Bob l’éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté (PS4)

La plus célèbre des éponges revient dans toute sa splendeur dans ce jeu de plateformes classique ! Incarnez Bob l’éponge, Patrick et Sandy et utilisez leurs compétences uniques pour contrecarrer le plan machiavélique de Plankton visant à prendre le contrôle de Bikini Bottom à l’aide de son armée de robots. Retrouvez une myriade de personnages de la célèbre série et découvrez le mode Horde pour deux joueurs en ligne ou hors ligne.

Il s'agit d'un remake du jeu PS3 / Gamecube de 2003.

PlayStation Plus : au revoir Persona 5

Si vous avez une PS5 et un abonnement PS Plus actif, vous pouvez récupérer une sélection de jeux. Et ce indépendamment des titres offerts chaque mois. Persona 5 en fait partie, mais malheureusement, il ne sera plus disponible à partir du 11 mai prochain.

Autrement dit, si l'envie vous prend de dénicher la dernière console de Sony le 12 mai, vous ne serez pas en mesure de découvrir Persona 5 par le biais du PlayStation Plus.