Le line-up de softs offerts dans le cadre du PS Plus d'avril 2022 aurait fuité (comme d'habitude). Voici les trois titres PlayStation 5 et PlayStation 4 choisis par Sony.

Comme le mois dernier (et d'autres), le PS Plus d'avril 2022 a semble t-il été révélé avant l'heure sur Dealabs. Par conséquent, voici les jeux PS5 et PS4 "gratuits" qui devraient être officialisés dans les prochaines heures maintenant.

Hood: Outlaws & Legends (PS5/PS4)

Le premier jeu à rejoindre le PS Plus serait un titre multijoueur PvPvE édité par Focus Entertainment, Hood: Outlaws & Legends. Dans cette production Sumo Digital, des bandits se font face pour réaliser le casse de leur vie.

Écrasés par un gouvernement tyrannique, rebelles et bandits des quatre coins du royaume se battent pour une place parmi les Légendes. Ces gangs rivaux s’affrontent dans une compétition sanglante, pillant les riches pour gagner les faveurs d’un peuple opprimé – ou pour s’en mettre plein les poches. Deux équipes de 4 joueurs s'affrontent simultanément pour effectuer le casse parfait. Formez votre bande de hors-la-loi et pillez les trésors de gigantesques forteresses lourdement gardées. À l’aide des capacités spéciales de chaque personnage, infiltrez les lieux sans être vus, ou dominez les gardes et l’équipe adverse dans un bain de sang.

Bob l'Eponge dans le PS Plus (PS4)

Ensuite, les plus jeunes devraient profiter Bob l'Eponge : Bataille pour Bikini Bottom : Réhydraté. De la plateforme gentillette qui est en fait un remake d'un jeu sorti sur PS2 et Gamecube en 2003.

Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et montrez au maléfique Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs. Vous voulez sauver Bikini Bottom d’une attaque de robots ? Oui ! Sauter à l’élastique en slip ? Oh oui ! Unir vos forces dans le nouveau mode multijoueur ? La bataille commence !

Slay the Spire

Enfin, Sony Interactive Entertainment aurait retenu le très apprécié Slay the Spire pour son PlayStation Plus d'avril 2022. Le but ? Gravir une tour dont l'organisation diffère à chaque partie (le côté roguelike), en affrontant divers ennemis et boss à l'aide de cartes (l'aspect deck-buidling). Plus vous vous enfoncerez dans la structure, plus vous trouverez de reliques pour parfaire votre set... ou vous infliger des malus.

En admettant que la liste soit exacte (et ça devrait encore se vérifier), avons-nous un bon cru ? Dites nous tout en commentaires.