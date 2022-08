On connaît la routine maintenant. Chaque nouveau mois est ponctué de nouveaux jeux gratuits à récupérer sur l’ensemble des plateformes. Ceux du Xbox Games With Gold ont été dévoilés hier, et ce sont désormais ceux du PS Plus qui sont connus quelques heures à l’avance.

Les jeux PS Plus de septembre 2022 déjà connus

Les nouveaux jeux gratuits du PS Plus de septembre 2022 viennent de tomber. Comme à l’accoutumée, cette information précoce nous vient du leaker de Dealabs qui fait un sans faute depuis des mois. Pour la rentrée, les joueuses et les joueurs PS5 et PS4 abonnés au service de Sony pourront se procurer un nouveau trio de jeux, à savoir un jeu de course populaire, un jeu indépendant qui a un peu fait sensation et un jeu de combat japonais. Une sélection éclectique donc qui ne sera pas forcément au goût de tous. Voici sans plus attendre la liste des jeux du PS Plus de septembre 2022 :

Need for Speed Heat (PS4) : jeu de courses urbaines paru en 2019. Participez aux compétitions officielles pour de gagner de quoi personnaliser et améliorer vos voitures.

(PS4) : jeu de courses urbaines paru en 2019. Participez aux compétitions officielles pour de gagner de quoi personnaliser et améliorer vos voitures. Toem (PS5) : jeu indépendant dessiné à la main très bien accueilli mêlant aventure, photographie et relaxation.

(PS5) : jeu indépendant dessiné à la main très bien accueilli mêlant aventure, photographie et relaxation. Granblue Fantasy: Versus (PS4) : jeu de combat en 2.5D couplé à une aventure de style RPG. Découvrez une toute nouvelle histoire racontée à travers des scènes cinématiques au rendu soigné

Rappelons que les jeux du PS Plus de septembre 2022 pourront être récupérés du 06 septembre au 04 octobre 2022 à 11h, heure française. Les jeux viendront gonfler le catalogue du PS Plus Extra/Premium seront quant à eux dévoilés à la mi-septembre.