Contrairement au mois dernier, Dealabs nous révèle en avant-première les jeux PS Plus Essential offerts aux abonnés du service. Il y a du lourd.

Les jeux PS Plus de novembre 2022 dévoilés avant l'heure

L'utilisateur de Dealabs billbil-kun est cette fois-ci au rendez-vous pour le leak mensuel des jeux PS Plus Essential. Pour cette nouvelle fournée, Sony propose un action-RPG exigeant, une collection magique pour petits et grands, et un jeu indé ô combien atypique.

Découvrez le Japon de l'an 1555, un pays ravagé par une guerre sans fin, où les monstres et les esprits maléfiques hantent des terres aux paysages somptueux où plane l'ombre d'une menace. Chassez vos ennemis en tant que mercenaire rebelle doté des pouvoirs surnaturels des mythiques yokai. Survivrez-vous à la terrible ère Sengoku, ainsi qu'au nouveau et terrifiant Royaume des ténèbres ?

LEGO Harry Potter Collection contient les deux jeux vidéo à succès LEGO Harry Potter : Années 1-4 et LEGO Harry Potter : Années 5-7 remasterisés pour la première fois sur le système PlayStation 4 et sur un seul disque !

Contrôlez les bras et les mains d'un astronaute des années 70 en poussant, tirant et en vous faufilant à travers les différents scénarios stellaires simulés physiquement et dans lesquels, sans gravité, rien n'est figé, rien n'est sûr et rien n'est simple.

Les trois jeux seront disponibles du 1 novembre au 6 décembre 2022.