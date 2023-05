Le PS Plus Extra et Premium vont bientôt souffler leur première bougie. Juin 2022, Sony lançait deux nouvelles formules venant directement concurrencer le Xbox Game Pass. Mais pas question de changer les bonnes vieilles habitudes. L'offre Essential permet toujours de récupérer trois jeux « gratuits » mensuels, toujours annoncés le mercredi avant leur déploiement. C’est donc le grand jour, et les jeux PS Plus de juin 2023 ont été officialisés.

Les jeux PS Plus de juin 2023

La riposte de Sony au Xbox Game Pass prend de plus en plus forme. En un an, l’éditeur japonais a su métamorphoser son service grâce à ses deux nouvelles formules. Si les abonnés aux plans Extra & Premium peuvent profiter d’un catalogue grandissant, le constructeur n’en oublie pas pour autant son trio de jeux mensuels. Beaucoup craignaient que ce PS Plus Essential perde de sa superbe au profit des nouvelles offres, mais PlayStation a su décimer leurs doutes petit à petit. L’éditeur a en effet, pour le moment, proposé régulièrement une sélection solide, malgré quelques mois moins marquants. Le mois dernier a particulièrement été divisé, faute de gros AAA grand public. Alors, qui viendra succéder à GRID Legends, Chivalry 2 et Descenders ? Les jeux PS Plus Essential de juin 2023 sont désormais connus.

Du 6 juin au 4 juillet 2023, les abonnés pourront donc mettre la main sur un nouveau trio composé d'une simulation de sport (pour changer), d'un jeu de gestion ultra apprécié par la communauté et une production indépendante qui a connu son petit succès. Une sélection qui ne sera pas au goût de tous :

NBA 2K23

Jurassic World Evolution 2

Trek to Yomi

Une sélection solide, qui ne parlera pas à tout le monde

Seul Jurassic World Evolution 2 sort du lot en étant l'un des plus qualitatifs de la sélection PS Plus de juin 2023. Dans ce jeu de gestion, vous devez créer et gérer votre propre parc à dinosaures comme dans les films. Et là où il faut fort, c'est qu'il reprend les personnages et les créatures de l'ensemble des longs-métrages, y compris les derniers avec Chris Pratt. Un véritable succès critique, qui a trouvé écho auprès des amateurs du genre. NBA 2K23 s'adressera quant à lui aux amateurs de la discipline. Un titre très apprécié et qualitatif lui aussi, qui a séduit pour sa refonte graphique, ses animations, son Jordan Challenge ou encore ses nouveautés dans le mode MyNBA. Seul Trek to Yomi n'a pas pleinement convaincu. A tord comparé à Ghost of Tsushima, ce jeu de d'action/plateforme s'apparente davantage à un long-métrage de samouraï jouable. Une vraie ode aux films d'antan.