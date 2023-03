Sony dévoile les jeux « gratuits » du PS Plus d’avril 2023. Quels seront les deux autres titres qui accompagneront Meet Your Maker ? Voici le programme.

La riposte au Xbox Game Pass est en marche. Depuis le lancement de ses nouvelles formules, Sony l’éditeur ne ménage pas ses efforts pour rendre son service encore plus attractif. Le PlayStation Plus Extra continue de s'étoffer chaque mois, avec un catalogue qui commence sérieusement à avoir de la tronche. De son côté, l’offre Premium a encore un peu de mal à convaincre, mais l’éditeur semble avoir entendu les plaintes des joueurs. Pour autant, le géant japonais ne délaisse pas le PS Plus Essential. Preuve en est avec les nouveaux jeux d’avril 2023.

Les jeux PS Plus d'avril 2023

Encore un mois de folie pour les abonnés PS Plus ? Depuis le début de l’année, Sony a fait un sans faute aux yeux des abonnés. La formule Essential leur a en effet permis de mettre la main sur Battlefield 2042, Mafia Definitive Edition, Star Wars Jedi Fallen Order, Code Vein ou encore OlliOlli World du côté de la scène indépendante. Le mois prochain, les joueurs PS5 et PS4 pourront donc mettre la main sur un nouveau trio. Pas de surprise pour l’un d’eux, Sony avait déjà annoncé une belle surprise. Meet Your Maker, le nouveau jeu des créateurs de Dead By Daylight, sera disponible sur le service dès son lancement. Cette grosse sortie d’avril 2023 sera accompagnée de deux autres jeux.

On connaît enfin leur identité. Il faudra donc compter sur un jeu de plateformes acclamé par les joueurs et la critiques, et RPG méconnu mais non moins apprécié. Voici sans plus attendre la liste des jeux PS Plus d'avril 2023 :

Meet Your Maker (PS5, PS4)

Sackboy A Big Adventure (PS5 / PS4)

Tails of Iron (PS5 / PS4)

Une petite pépite dans le lot

Si le nom de Tails of Iron ne dira pas grand-chose au grand public, ça n'en reste pas moins une pépite. Ce RPG dessiné à la main est en effet vraiment très apprécié des joueurs. Dans cette aventure, vous incarnez Redgi, héritier du Trône qui part reconquérir son royaume. Dans un monde trompeur, à vous de rassembler vos braves compagnons, de trouver de nouvelles recettes, plans d'armes mortelles ou d'armures pour venir à bout de vos ennemis.

Les nouveaux jeux gratuits PS Plus Essential pourront être récupérés du 04 avril au 1er mai 2023 à 11h, heure française. Du côté des formules Extra, aucun titre n’a été confirmé. On sait en revanche que 10 jeux quitteront le service le mois prochain avec quelques productions fortement appréciées de leurs communautés dans le lot.