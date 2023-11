Comme souvent, le PS Plus est à nouveau victime d'un leak, et une fois encore il concerne le PlayStation Plus Premium. Ce sont trois jeux qui se dévoilent à l'avance.

L'année dernière, Sony a déployé deux nouvelles offres pour son PlayStation Plus : les formules Extra et Premium, une réponse directe à son concurrent : le Xbox Game Pass. D'une manière générale, la firme se charge d'annoncer les jeux qui vont intégrer l'abonnement. Cependant, il arrive bien souvent qu'ils soient victimes de leak sur la Toile. C'est justement ce qui vient de se passer et ce sont trois jeux du PS Plus Premium qui se dévoilent à l'avance.

Des futurs jeux du PS Plus Premium ont leaké

Nous ne parlons pas du leak d'un jeu, mais de trois. Toutefois, PlayStation Plus Premium oblige, il ne s'agit pas de productions récentes. L'offre permet pour rappel d'accéder un catalogue de classiques allant de l'ère de la PS1 à PS3, jeux PSP y compris. Pour certains, c'est une véritable plongée en enfance, indépendamment de la qualité des jeux. De plus, c'est une excellente manière de les conserver, car la plupart sont malheureusement voués à tomber dans l'oubli. Et à l'époque, les films Disney / Pixar étaient beaucoup adaptés en jeu vidéo.

Nos confrères chez Gematsu ont remarqué que le comité de classification Taïwanais avait listé trois jeux pour le PS Plus Premium : Les Aventures de Buzz l'Éclair, Thrillville et sa suite intitulée Le Parc en Folie. Ces jeux sont respectivement sortis en 2000, 2006 et 2007, donc autant dire qu'ils ne sont pas tout jeunes. C'est évidemment à prendre avec des pincettes, car rien n'a été confirmé de façon officielle, mais ce genre de fuites a tendance à viser juste. Preuve en est avec Là-Haut, qui avait leaké quelques jours avant son annonce pour le line-up du PS Plus Premium de novembre 2023.

Pour rappel, voici la liste des jeux du mois de novembre qui font partie des classiques du PS Plus :