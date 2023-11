Depuis deux mois maintenant, Sony est attendu au tournant à chaque annonce concernant le PS Plus. L’augmentation des prix est encore restée au travers de la gorge d’une majorité des abonnés, même si la pilule passe un peu mieux auprès des membres du PlayStation Plus Premium depuis l’arrivée du streaming des jeux PS5. Les joueurs sont depuis intransigeants avec les sélections mensuelles du service. Il faut dire que l’éditeur japonais avait choisi le pire timing pour annoncer une hausse des tarifs, avec un trio de jeux « gratuits » faiblard comme tout. Le mois d’octobre avait clairement relevé la barre, notamment grâce à The Callisto Protocol. Est-ce que le PS Plus de novembre 2023 sera plus qualitatif ? On a déjà une réponse

Les jeux PS Plus de novembre 2023 déjà dévoilés

S'ils ont encore une nouvelle fois leakés seulement quelques minutes avant leur annonce, les jeux « gratuits » du PS Plus de novembre 2023 ont été officialisés. Un trio qui devrait trouver davantage grâce aux yeux des abonnés, puisqu'ils sont tous trois issus de licences appréciées. Du mardi 7 novembre au 5 décembre, les membres du service pourront donc récupérer :

Mafia II: Definitive Edition | PS4

Dragon Ball: The Breakers | PS4

Aliens Fireteam Elite | PS4, PS5

Des avantages pour les abonnés

Il ne reste donc que quelques jours aux retardataires pour ajouter les jeux PS Plus d'octobre à leur bibliothèque. Après le 6 novembre au soir, The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 et Weird West redeviendront payants. Sony rappelle par ailleurs que les abonnés pourront profiter d'un nouvel avantage. À partir du 1er novembre, tous les membres PS Plus pourront disposeront d’une remise de 15 % sur tout le contenu disponible à l’achat et à la location du catalogue Sony Pictures Core, et ce, pendant tout le mois de novembre. Autre avantage pour les abonnés aux formules Extra / Deluxe, la possibilité de visionner 24h à l'avance la série Silent Hill Ascension, qui sera influencée chaque semaine par les choix des spectateurs.