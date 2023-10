Le mois dernier, Sony a augmenté les tarifs de l'ensemble des formules PS Plus. La hausse fait mal, et la firme a donc pris la parole pour expliquer les raisons derrière ces nouveaux prix.

L’année dernière, Sony a dépoussiéré le PS Plus. Face au succès retentissant du Xbox Game Pass, l’éditeur japonais s’est enfin décidé à suivre la tendance avec les formules Extra et Premium. Toutes deux permettent d'accéder à un catalogue de jeux variés, l'offre la plus chère permettant d'accéder en plus à une flopée de titres "rétro" et, depuis quelques jours seulement, de streamer leurs jeux PS5 grâce au Cloud. La firme japonaise s'est en revanche attirée les foudres de ses abonnés le mois dernier lorsqu'elle a augmenté le prix de l'ensemble des offres du PS Plus. Une hausse qui pouvait grimper à près de 35% et qui a pris les membres du service de court. Certains joueurs ne comprennent pas pourquoi les prix ont explosé, et Sony a donc apporté ses raisons.

Un PS Plus moins abordable, pourquoi ?

Le 6 septembre dernier, PlayStation a appliqué les nouveaux tarifs du PS Plus. La formule Premium était la plus impactée de toutes, passant de 119,99€ par an à 151,99€. Le plus étonnant, jusqu'à il y a quelques jours avec l'arrivée du streaming des jeux PS5, c'est qu'il n'y avait aucun nouvel ajout particulier pour justifier une telle décision. Eric Lempel, vice-président de Sony et responsable du marketing, a défendu le choix de la société lors d'une interview pour Barron's. Selon lui, les conditions du marché ont obligé l'entreprise à changer les prix de l'abonnement.

Nous voulons faire du PlayStation Plus un produit exceptionnel. Avec notre reboot l'année dernière et l'introduction de plusieurs formules, beaucoup de consommateurs ont reconnu que la PS5 avait beaucoup de valeur. Comme pratiquement tout le reste du monde, nous devons revoir nos prix et nous adapter aux conditions du marché.

Lempel continue en appuyant sur le fait que ce n'est pas le genre de PlayStation de recourir à une telle hausse. Et justement, il voit ça d'une manière positive. « Je suis heureux de pouvoir dire que, contrairement à beaucoup d’autres services d’abonnement, nous n’avons pas touché au prix du PS Plus pour 85% des pays du monde entier pendant de nombreuses années. C’était donc la première fois que nous avons fait quelque chose dans ce genre ». Ses dires ne passeront peut-être pas auprès de tout le monde, surtout lorsqu'on fait une comparaison.

Des augmentations à tout-va

Le concurrent direct de Sony, Microsoft, a lui aussi procédé à une rectification de ses tarifs. En juin dernier, la plupart des formules du Game Pass ont augmenté de prix. De plus, la période d'essai a été réduite de moitié à 14 jours, et le Xbox Live Gold a été remplacé par le Game Pass Core le 14 septembre. Mais au regard des nouveaux pris du PS Plus, quelques joueurs ont relativisé. L'augmentation des prix du Game Pass était bien moins élevée que celle de l'abonnement de PlayStation, même si appliquée plus progressivement. Le vice-président de Sony a d'ailleurs commenté la stratégie du géant américain, notamment par rapport aux titres first-party disponibles day one sur le service.