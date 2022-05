Ça sentirait bon pour l’annonce d’une date de sortie de God of War Ragnarok. Les jeux PS Plus de juin 2022 auraient été dévoilés à l’avance et Sony utiliserait la même stratégie qu’avec The Last of Us 2.

Le PS Plus va peut-être changer à partir du 22 juin mais certaines habitudes ont la peau dure. Dont les leaks des jeux gratuits pour les abonnés qui se dévoilent avant l’heure.

Les jeux PS Plus de juin 2022 déjà dévoilés ?

On ne change pas nos bonnes vieilles habitudes. A quelques jours de leur annonce officielle, les jeux PS Plus de juin 2022 se dévoilent avant l’heure. Et ce n’est pas Dealabs qui a vendu la mèche, mais le site espagnol Areajugones ayant déjà dévoilé ce genre d’informations à l’avance à quelques reprises. Et pour le premier mois européen du PS Plus Premium et des nouvelles formules, Sony devrait avant tout gâter les amateurs de jeux de combat. Selon le média, dès le 1er juin les joueurs PS5 et PS4 pourraient récupérer :

God of War

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Nickelodeon All-Star Brawl

L’information reste cependant à prendre avec des pincettes puisque l’ensemble de ce line-up est d’emblée inclus dans l’offre PS Plus Premium dès son lancement. Soit l’information est fausse, soit Sony va axer les jeux gratuits du PS Plus avant tout pour celles et ceux qui souhaitent rester sur l’offre Essential. Si la rumeur est belle et bien vraie, cela pourrait signifier que la campagne de communication autour de God of War Ragnarok pourrait commencer, peut-être en vue d’une sortie en septembre comme le laissent penser quelques indices. La stratégie était en tout cas similaire à l'approche de la sortie de The Last of Us 2, où le Remaster avait été offert quand sa date de sortie a été annoncée. Peut-être aurons-nous des nouvelles lors du State of Play de cette semaine.