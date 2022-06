Comme on s’en doutait, ce n’était qu’une question de temps avant que Sony ne confirme la liste des jeux gratuits du PS Plus de juillet 2022. Au programme, une licence historique et iconique de la marque et un titre qui surfe sur le succès de The Quarry.

Les jeux PS Plus de juillet 2022 confirmés

Pas de surprise donc, la liste des jeux PS Plus de juillet 2022 avait été dévoilée ce weekend par notre leaker national. Ce sont donc bien Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Man Of Medan et Arcadegeddon qui seront offerts à tous les abonnés, quelle que soit la formule choisie.

Notons que seul The Dark Pictures Man Of Medan est déjà inclus dans les formules PS Plus Premium & Extra. Ces abonnés-là auront tout de même deux jeux inédits à récupérer gratuitement. Pas besoin de présenter Crash Bandicoot 4: It’s About Time, le dernier volet en date de la licence qui a fait les beaux jours de la PS1. Quant à Arcadegeddon, le titre se présente comme un jeu multijoueur coopératif pouvant réunir jusqu’à quatre personnes. Au programme des biomes, mini-jeux, des boss, du loot et tout un tas de trésors cachés. Les trois jeux gratuits du PS Plus de juillet seront disponibles du 5 juillet au 2 août 2022 à 11h (heure française).