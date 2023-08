Alors que l’identité d’un des jeux offerts aux abonnés PS Plus en septembre 2023 a été dévoilé à l’avance, nous connaissons désormais l’intégralité du line up.

Le PS Plus a beau avoir changé, Sony n’en délaisse pas pour autant sa formule historique. Beaucoup de joueurs craignaient que l’arrivée des offres Extra et Premium signerait la fin des jeux mensuels « gratuits » qualitatifs, à l’instar de la concurrence avec le Xbox Live Gold qui avait clairement perdu en intérêt au profit du Xbox Game Pass. L’éditeur japonais a été prompt à taire leurs craintes et un an le constat est unanime : le PS Plus Essential n’a pas perdu de sa superbe. Est-ce que le mois de septembre 2023 continuera sur cette lancée ? Un premier leak en avait refroidi certains, mais on connaît désormais l’identité des trois jeux du mois prochain.

Les jeux PS Plus de septembre 2023

Un premier jeu PlayStation Plus Essential a leaké en début de semaine. Un titre loin de faire l'unanimité, puisqu'il s’agit du reboot de Saint Row paru en 2022. Celui-là même qui avait essuyé de vives critiques en raison de nombreux bugs, de mécaniques mal huilées, d’une narration faiblarde et d’une structure globalement bancale. Depuis son lancement en revanche, le jeu offert à l'ensemble des abonnés PS Plus en septembre 2023 n’a eu de cesse de s’améliorer à grands renforts de mises à jour gratuites. Corrections de bugs, améliorations, nouveaux contenus, Volition n’a pas baissé les bras et compte bien montrer le fruit de ses efforts au plus grand nombre.

Avec un Metascore de 61 et une note des utilisateurs de 2,9, beaucoup espéraient des jeux plus qualitatifs pour apporter une petite valeur sûre au programme du mois prochain. Restait donc à savoir quels seraient les deux autres jeux qui accompagneront Saints Row et le couperet est tombé. Sony vient de dévoiler l’intégralité du line-up. Les abonnés PS Plus pourront donc également compter sur un MMORPG populaire et un jeu multijoueur au score Metacritic de 45 sur PS4. Bref, voici le programme pour le PS Plus de septembre 2023 :

Saints Row

Black Desert - Traveler Edition

Generation Zero

Ce trois jeux « gratuits » du PS Plus seront disponibles 5 septembre au 3 octobre 2023, aux alentours de 11h. Il vous reste donc encore quelques jours pour mettre la main sur la sélection d'août composée de Death's Doors, PGA Tour 2K23 et Dreams.

Les prix du PlayStation Plus augmentent

Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, Sony annonce également une augmentation des prix conséquente sur l'ensemble des formules PS Plus. On parle tout de même de +35% sans aucun nouvel ajout si ce n'est le streaming des jeux PS5 qui arrive avec le PlayStation Plus Premium. Voici les tarifs qui seront appliqués à partir du 6 septembre 2023 :

PlayStation Plus Essential de 12 mois : 71,99€ (59,99€ avant)

: 71,99€ (59,99€ avant) PS Plus Extra 12 mois : 125,99€ (99,99€ avant)

: 125,99€ (99,99€ avant) PlayStation Plus Premium 12 mois : 151,99€ (119,99€ auparavant)

Les abonnements annuels en cours continueront en revanche d'être facturés au prix originel jusqu'à la fin de la date de leur validité. Les nouveaux prix seront alors appliqués lors du renouvellement