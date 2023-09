On est début septembre et les nouveaux jeux du PS Plus arrivent dès aujourd'hui. Si d'habitude Sony régale ses abonnés avec des jeux plutôt appréciés et très solides, ce mois-ci, c'est la déception. Lors de leurs annonces, les jeux PS Plus de septembre n'ont clairement pas fait l'unanimité. Malgré la présence de licences fortes, ça ne plaît pas à la majorité des abonnés, et on ne peut pas trop leur en vouloir.

Les jeux du PS Plus de septembre sont là, et c'est pas la folie

Ce mois-ci, ce sont trois jeux qui sont offerts dans le programme PlayStation Plus. Comme d'habitude, il faudra être abonné à l'une des formules du service pour pouvoir profiter de ces jeux. Vous pourrez alors les ajouter à votre bibliothèque et en profiter quand bon vous semble le temps tant que vous avez un abonnement actif. Pour septembre 2023, ce sont donc trois titres qui viendront s'ajouter à votre collection.

On commence avec le reboot de Saints Row, l'open world signé Volition. Le jeu n'a clairement pas été à la hauteur des attentes et n'a pas su prendre le boulevard qui lui était offert avant l'arrivée du mastodonte GTA 6. Saints Row est au final un jeu assez moyen qui n'a pas su trouver son public, ce qui a d'ailleurs condamné le studio Volition qui a fermé ses portes il y a tout juste quelques jours. Open world toujours, Generation Zero est lui aussi un jeu assez moyen développé par Avalanche toutefois. Le jeu nous plonge en Suède dans les années 80 après une apocalypse robotique. Les machines ont en effet pris le contrôle du pays en décimant la population à tour de bras. Si son pitch est sympa et ses environnements plutôt réussis, le reste ne tient malheureusement pas vraiment la route, dommage, d'autant plus que le jeu est jouable en coopération jusqu'à 4. Enfin, c'est le MMO Black Desert, qu'on ne présente même plus, qui s'offre avec sa Traveler Edition qui comprend quelques bonus en jeu. Un titre plutôt solide toutefois, mais qui ne parlera qu'à une niche de joueurs malheureusement.

Ces trois jeux sont récupérables dès ce mardi 5 septembre aux alentours de 11h et ce jusqu'au 2 octobre prochain.

Les jeux du PS Plus de septembre 2023