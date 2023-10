Vous connaissez la chanson, chaque mois, vous pouvez profiter de nouveaux jeux "offerts" sur PS5 et PS4 à condition d'être abonnés à l'une des formules du PS Plus. Alors que les joueurs ayant souscrit au PS Plus Extra et Premium peuvent profiter de larges catalogues de jeux, les abonnés au PS Plus Essential n'ont quant à eux le droit qu'aux jeux du mois, ce qui n'est pas mal non plus cela dit. Du moins, tant que les jeux conviennent.

Les jeux du PS Plus d'octobre 2023 sont dispo !

En octobre, Sony a sorti le grand jeu avec deux très gros titres qui trouveront assurément des fans, mais qui restent tout de même de niche. En premier lieu, c'est le survival horror prétendument AAAA de Glen Schofield qui est "donné". The Callisto Protocol, cousin spirituel de Dead Space, vous embarque sur l'une des lunes de Jupiter dans une prison de haute sécurité qui se retrouve soudainement envahie de bestioles peu ragoûtantes. Si le jeu a été salué pour son ambiance, ses graphismes et ses combats ultra violents et viscéraux, il a toutefois été critiqué pour son manque d'ambition, sa difficulté en dents de scie, ou encore son manque d'optimisation sur PC. Du moins, au lancement.

Le second gros jeu à rejoindre le PS Plus est Farming Simulator 22, l'un des derniers épisodes de la franchise désormais incontournable pour les amateurs du genre. Comme pour tous les jeux de la licence, Farming Simulator 22 vous propose un gameplay ultra pointilleux, de la gestion et une tonne d'équipement agricole sous licence. Mais là encore, ça ne parlera qu'à une petite partie des abonnés.

Enfin, dernier jeu PS Plus d'octobre 2023, Weird West, un action RPG qui nous catapulte dans un Grand Ouest infesté de créatures monstrueuses. C'est dans cet univers à mi-chemin entre dark fantasy et western que l'on devra voyager pour défaire un mal qui sommeille depuis bien trop longtemps.

The Callisto Protocol (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Farming Simulator 22 (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Weird West (PS5, PS4)

Du gore, des champs et des zombies dans le PlayStation Plus

Trois très bons jeux donc, qui ne parleront peut-être pas à tout le monde, mais qui ont le mérite d'être tous très solides. Vous pourrez récupérer ces trois jeux dès ce 3 octobre aux alentours de 11h et ce, jusqu'au 7 novembre 2023. Comme d'habitude pensez bien à les ajouter à votre bibliothèque sous peine de passer à côté. Ils seront disponibles à tout moment tant que vous avez un abonnement PS Plus actif. Notez par ailleurs que mi-octobre, les abonnés au PS Plus Extra et Premium pourront compter quant à eux sur l'ajout de plusieurs jeux dans leurs catalogues. Mais il va falloir attendre encore un peu avant de connaître l'identité de chacun d'entre eux.