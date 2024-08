Les jeux « gratuits » du PlayStation Plus Essential de septembre 2024 ont été dévoilés. Une sélection encore plus forte que le mois dernier ? Voici le programme pour les prochaines semaines.

Comme chaque année, la rentrée sera synonyme de sorties. Du côté de PlayStation, tous les regards sont tournés vers Astro Bot, la prochaine exclusivité PS5 qui devrait amplement compenser le bide intersidéral de Concord. Le footeux se rueront évidemment sur EA FC 25 quand d’autres iront défourailler du zombie dans Dead Rising. Le programme est clairement moins chargé que l’année dernière et certains attendront que les quelques nouveautés baissent de prix. Ils comptent souvent sur leurs abonnements pour leur faire passer le temps d’ici là. Justement, le PS Plus offrira en septembre 2024 trois nouveaux jeux « gratuits ». Sony a officiellement révélé le trio du mois prochain, qui aura une petite pointe de magie.

Les jeux PS Plus Essential de septembre 2024

Vacances d’été ou non, Sony est réglé comme une horloge. La firme japonaise suit donc scrupuleusement son calendrier de communication habituel en dévoilant aujourd'hui les prochains jeux offerts à l’ensemble des abonnés. Comme cela avait été annoncé depuis belle lurette, le programme de septembre 2024 s’appuiera sur une sortie day one. C'est de plus en plus rare pour la formule Essential, l'éditeur privilégiant davantage le PS Plus Extra. Ceux qui étaient déçus de l’absence du Quidditch dans Hogwarts Legacy pourront donc assouvir leur fantasme avec le jeu dédié à la discipline. Pour rappel, Harry Potter: Champions de Quidditch permettra de prendre part à des matchs de ce sport magique en jouant les différents rôles comme Batteur, Poursuiveur, Gardien ou Attrapeur. A découvrir « gratuitement » dès son lancement grâce au PS Plus de septembre 2024.

Il sera évidemment accompagné de deux autres jeux. Comme presque tous les mois, on retrouve un titre sportif. Après le foot et le hockey sur glace, place au baseball avec la meilleure simulation de la discipline. Les abonnés devraient davantage trouver leur bonheur avec une excellente production signée Bandai Namco. Voici le programme du PS Plus de septembre 2024 :

Harry Potter: Champions de Quidditch | PS4, PS5 (sortie day one)

MLB The Show 24 | PS4, PS5

Little Nightmares II | PS4, PS5

Quand seront disponibles les prochains jeux du PlayStation Plus ?

Ces trois nouveaux jeux « gratuits » du PS Plus seront disponibles le mardi 3 septembre aux alentours de 11h. Les abonnés auront alors jusqu’au 1er octobre avant cette même heure pour les ajouter à leur bibliothèque afin de les conserver aussi longtemps que leur abonnement perdurera. Il ne vous reste donc que quelques jours pour mettre la main sur les titres offerts en août. LEGO Star Wars La Saga Skywalker, Five Nights at Freddy’s Security Breach et Ender Lilies: Quietus of the Knights peuvent encore être récupérés jusqu’au 3 septembre avant 11h, après quoi ils seront remplacés par le nouveau trio du PS Plus de septembre 2024.

Source : PS Blog