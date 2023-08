La rentrée sera synonyme de grosses sorties. Entre Starfield, Cyberpunk Phantom Liberty, Mortal Kombat 1, EA Sports FC 24 ou même Baldur’s Gate 3 sur PS5, le programme s’annonce chargé. Certains préfèrent tranquillement attendre des baisses de prix pour se faire plaisir et comptent sur leurs abonnements pour passer le temps. Justement, le PS Plus offrira trois jeux « gratuits » à l’ensemble de ses abonnés. S’ils seront officiellement révélés ce mercredi 30 août, notre leaker national récidive et dévoile l'identité de l'un d'entre eux à l’avance.

L'un des jeux PS Plus de septembre 2023 a leaké

Déjà un an que le PlayStation Plus a entamé sa mutation. En juin 2022, Sony répondait enfin au Xbox Game Pass avec deux nouvelles offres : les formules Extra et Premium. A l’instar de son rival, elles permettent de découvrir un large catalogue de jeux de tous horizons avec parfois quelques sorties day one à la clé comme Stray ou plus récemment Sea of Stars. Mais là où son concurrent a abandonné le Xbox Live Gold qui permettait de récupérer deux productions dans le cadre de leur abonnement, l’éditeur japonais n’abandonne pas sa formule PS Plus Essential. Elle propose toujours trois jeux « gratuits » à récupérer et à conserver tant qu’un abonnement est actif. PlayStation mise très souvent sur une sélection éclectique allant de gros jeux, à des productions indépendantes comme des titres (beaucoup trop aux yeux de certains) orientés sport et course.

Alors quel sera le programme du PS Plus de septembre 2023 ? Il n’y aura pas à attendre aussi longtemps que d’habitude pour le découvrir dans son intégralité. Le dataminer Billbil-Kun récidive à nouveau en dévoilant l'un des trois jeux qui sera offert aux abonnés le mois prochain quelques jours à l'avance. Il faudra donc compter sur Saint Row, le reboot de 2022 tant décrié à son lancement, à la faute à de nombreux bugs, des mécaniques peu fignolées, son côté répétitif et son scénario tenant sur un timbre-poste.

Deux autres jeux plus qualitatifs

Ce sera visiblement la tête d'affiche du PS Plus de septembre 2023. Espérons que les deux jeux qui l'accompagnent seront hautement plus qualitatifs. Le leaker ne semble en revanche pas en mesure de confirmer avec exactitude les deux autres productions qui accompagneront Saints Row.

Les prochains jeux PS Plus seront donc disponibles dès le 5 septembre 2023, aux alentours de 11h. Il vous reste donc encore quelques jours pour mettre la main sur la sélection d'août, à savoir Dreams, Death's Door et PGA Tour 2K2, après quoi ils redeviendront payant s'ils n'ont pas été ajoutés à votre bibliothèque.