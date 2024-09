Avec la folie de la rentrée, on oublie souvent les jeux gratuits à récupérer dans le cadre de nos abonnements. Dernière chance réclamer ceux du PS Plus de septembre 2024.

Le petit jeu de chaises musicales est sur le point de reprendre. Chaque mois, Sony offre trois nouveaux jeux à l’ensemble des abonnés PS Plus. Un trio à récupérer dans un temps imparti, après quoi il est conservé aussi longtemps que l’abonnement perdure. Les nouveaux titres offerts s’apprêtent donc à pointer le bout de leur nez. Sony mettra son service d’abonnement à jour ce mardi 1er octobre aux alentours de 11h et, comme toujours, pour que ces nouveautés arrivent, il faut d’abord des départs. Avis aux retardataires ou aux tête en l’air, c’est votre dernière chance pour mettre la main sur les trois derniers jeux offerts avec le PS Plus.

Dernière chance pour les jeux PS Plus de septembre 2024

On connaît le refrain par cœur depuis toutes ces années. Tous les mois, PlayStation propose à l’ensemble des membres de son service de récupérer trois jeux « gratuits » dans le cadre de leur abonnement. Un trio généralement éclectique pour satisfaire au maximum tous les profils et qui est souvent composé d’une tête d’affiche, d’un titre orienté sport et d’une production indépendante. Le mois d’octobre n’échappera pas à la règle avec la trinité Dead Space Remake, WWE 2K24 et le visual novel acclamé Doki Doki Literature Club. Avant que ces nouveautés n’arrivent, il est encore temps de mettre la main sur les jeux offerts avec le PS Plus de septembre 2024 après quoi ils ne redeviendront définitivement payants.

C’est pourquoi on vous fait votre piqûre de rappel mensuelle. Ce serait en effet dommage de passer à côté de l’excellent Little Nightmares 2, l’immanquable de cette sélection. Une aventure horrifique prenante, au gigantisme saisissant et à l’ambiance dérangeante pile comme on aime. Parfait pour se mettre à la page avant la sortie du troisième épisode, prévue dans le courant 2025. S’il n’a pas eu le succès escompté à son lancement, rien n’exclut qu’Harry Potter Champions de Quidditch renverse la tendance dans les mois à venir. En attendant une feuille de route concise pour le jeu sur la discipline emblématique de la licence, les membres du PS Plus ont tout intérêt à le récupérer avant qu’il ne redevienne payant. Enfin, les férus de sport ne voudront sans doute pas passer à côté de MLB The Show 24, dernière itération en date de la meilleure simulation de baseball.

Les jeux qui deviendront bientôt payants

Vous avez donc jusqu'au mardi 1er octobre avant 11h pour les ajouter à votre bibliothèque. On rappelle, qu'une fois réclamés ils seront disponibles aussi longtemps que votre abonnement au PS Plus sera actif. Voici un petit rappel des jeux sur le départ et de ceux qui arrivent :

Harry Potter: Champions de Quidditch | PS4, PS5 (sortie day one)

MLB The Show 24 | PS4, PS5

Little Nightmares II | PS4, PS5

Les nouveaux jeux du PS Plus d'octobre 2024