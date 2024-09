Le State of Play a réservé son petit lot de surprise. Entre la date de sortie de Monster Hunter Wilds, l’annonce de Horizon Zero Dawn ou encore du DLC de Stellar Blade en collaboration avec NieR Automata, Sony a mis des jeux de tout horizon à l’honneur. Ce que beaucoup n’avaient pas vu venir en revanche, c’est que l’éditeur japonais annonce en avance les jeux du PS Plus d’octobre 2024, et autant dire que le programme du mois prochain promet.

Les jeux gratuits du PS Plus d'octobre 2024 dévoilés, mais pas que

Comme chaque année, le mois d’octobre sera synonyme de sortie. Le State of Play de septembre 2024 aura été l’occasion de lever le voile sur les prochains jeux à paraître sur PS5 et PSVR 2. Le programme d’octobre 2024 s’annonce des plus chargés, mais certains attendront gentiment que toutes ces nouveautés baissent de prix. Ils pourront comme toujours compter sur leurs abonnements pour leur faire passer le temps d’ici là. C’était l’une des nombreuses surprises de la soirée : les jeux « gratuits » offerts à l’ensemble des abonnés du PS Plus en octobre 2024. Outre l’inévitable jeu de sport qui mettra cette fois à l’honneur le catch, le programme du mois prochain se reposera surtout sur deux excellents jeux aux ambiances très différentes. Voici sans plus attendre les trois jeux du PS Plus qui seront disponibles le 1er octobre 2024 :

WWE 2K24

Dead Space Remake

Doki Doki Literature Club

Les premiers jeux du PlayStation Plus Premium annoncés

Il faudra donc compter sur l’excellent remake de Dead Space qui avait mis tout le monde d’accord lors de sa sortie. Les amateurs d’expériences OVNI pourront découvrir le visual novel acclamé Doki Doki Literature Club, une référence en son genre. Mais ce n’est pas tout !

Sony était décidément d’humeur généreuse et pour marquer le coup lors du State of Play il a également dévoilé les deux premiers jeux du PS Plus et Premium d'octobre 2024. Vos prières ont été entendues, deux ans après le lancement des nouvelles formules, Dino Crisis arrivera enfin dans le catalogue des classiques. Il sera d’ailleurs accompagné de Blood Omen Legacy of Kain, histoire de compléter le retour de la licence, qui reviendra avec un remaster en décembre. Et ce n’est pas tout ! À l’occasion du The Last of Us Day ce 26 septembre 2024, les membres du PS Plus Extra et Premium auront le droit à un petit jeu bonus et pas des moindres. TLOU Part 1, le remake qui sublime la genèse des aventures de Joel et Ellie, rejoindra le catalogue à cette occasion.