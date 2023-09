Le PS Plus de septembre de 2023 s'était soldé par une double déception. D’un côté le trio de jeux « gratuits » jugé plus faible que les autres mois. Entre un Saints Row catastrophique à son lancement, un Generation Zero peu qualitatif et un Black Desert qui n’était pas pour tout le monde, Sony était loin d’avoir sorti le grand jeu pour faire passer son annonce plus douloureuse : l’augmentation des prix du PlayStation Plus. Toutes les formules sans exception ont subi une hausse tarifaire plus ou moins conséquente. La pilule est toujours aussi dure à avaler pour les abonnés. L’éditeur est alors particulièrement attendu au tournant pour les jeux PS Plus d’octobre 2023. Deux d’entre eux ont d’ores et déjà leakés et ce sera visiblement un gros mois.

Les jeux PS Plus d'octobre ont leaké

Les jeux PS Plus du mois prochain se dévoilent à l’avance. Une partie du moins, puisque Bilbil-Kun récidive à nouveau en révélant deux des trois titres qui seront offerts le mois prochain aux abonnés. Une sélection particulièrement attendue au tournant et qui aura finalement pour vedette le nouveau jeu du créateur de Dead Space. Du 3 octobre au 7 novembre 2023, les membres du PlayStation Plus pourront donc récupérer The Callisto Protocol, le jeu horrifique paru en décembre 2022 qui avait fait sensation avant sa sortie. Il faut dire que Glen Schofield avait survendu son dernier projet, promettant le jeu le plus gore jamais vu et un AAAA.

Il n’avait pas menti sur les mises à mort, mais pour le reste les joueurs sont globalement restés sur leur faim. Le jeu offert en octobre au PS Plus a été un échec commercial, forçant Striking Distance à licencier une partie de ses effectifs. Alors que The Callisto Protocol devait être une nouvelle franchise vouée à être développée à l'avenir, le papa de Dead Space a finalement pris le large il y a quelques jours, quittant le studio qu'il avait fondé.

Quel sera le troisième jeu offert ?

Le second jeu confirmé du PS Plus d’octobre 2023 ne parlera pas à tout le monde, mais il n’en reste pas moins ultra populaire. Farming Simulator 22 sera lui aussi offert aux abonnés. La licence qui a démocratisé le genre simulator proposera une balade champêtre le temps d’une expérience immersive de gestion de ferme avec une variété de véhicules agricoles, de cultures et d’animaux à gérer. Quant au troisième jeu « gratuit » PS Plus, il faudra attendre officiellement demain aux alentours de 17h pour connaître son identité. Le leaker n'a pas donné d'indice quant à sa nature ou son gabarit. Il y a cependant de fortes chances que ce soit une production plus petite, le datamineur mettant généralement en avant les jeux les plus intéressants dans ces leaks.