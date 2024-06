Le mois de juin aura été plein de surprises pour les abonnés. Ceux qui ont opté pour les PS Plus Extra et Premium ont été gâtés avec une poignée de jeux supplémentaires et un line-up fort. On ne pas en dire autant de celles et ceux qui se cantonnent au PlayStation Plus Essential. Le trio du mois n’a clairement pas été au goût de tous, de nombreux abonnés allant jusqu’à dire que c’était « la pire sélection » depuis très longtemps. Son successeur est donc clairement attendu au tournant et on connaît désormais l’identité des trois jeux « gratuits » offerts à l’ensemble des abonnés du PS Plus en juillet 2024.

Les jeux PS Plus de juillet 2024 dévoilés

Pas d’annonce surprise comme le mois dernier, Sony s’en tient à son calendrier de communication habituel. Pile à l’heure, l’éditeur japonais a dévoilé les trois jeux qui seront offerts à tous les abonnés du PS Plus en juillet. Le constructeur avait particulièrement déçu avec sa précédente sélection, mais il reste encore quelques jours aux retardataires pour réclamer Streets of Rage 4, Bobe l'Éponge Squarepants: The Cosmic Shake et le jeu de catch AEW Fight Forever avant qu’ils ne cèdent leur place aux jeux « gratuits » du PS Plus de juillet 2024. C’est tout frais, contrairement à la température extérieure, leur identité vient justement d’être dévoilée :

Borderlands 3

NHL 24

Among Us

Les trois jeux offerts avec le PS Plus en juillet ©PlayStation

Deux jeux délirants pour ce PS Plus de juillet 2024

Un très joli programme pour ce PS Plus de juillet 2024 donc avec Borderlands 3 clairement en tête d'affiche. De quoi bien promouvoir la licence avant la sortie film en août prochain. Un très bon troisième volet toujours aussi barré et délirant, qui était parvenu à améliorer une formule déjà éprouvée. Le jeu parfait pour se défouler, seul ou en coopération avec plusieurs amis. Dans le registre du multijoueur et des productions à base d'imposteur, on ne fait pas mieux qu'Among Us. Le titre indépendant continue de recevoir régulièrement du nouveau contenu. Ce sont d'ailleurs trois nouveaux rôles qui ont été ajoutés dernièrement.

Les sportifs ne seront encore une fois pas en reste. Place au hockey sur glace cette fois fonc, avec NHL 24. Ce n'est pas la discipline la plus populaire en France, mais ça vous rappellera peut-être vos souvenir d'enfance passés devant Les Petits Champions. Les jeux trois « gratuits » du PS Plus Essential seront donc disponibles du mardi 2 juillet au 6 août 2024 aux alentours de 11h, heure française.

Du contenu gratuit pour les abonnés

C'est une habitude désormais, tous abonnés PS Plus seront également gratifiés de contenus gratuits bonus. Place cette fois à un pack contenant des récompenses pour Genshin Impact qui pourra être téléchargé à partir du 16 juillet. Parfait pour se remettre dans le bain avant l'arrivée de la mise à jour 4.8, qui devrait justement arriver dans la même semaine. Plus précisément, il contiendra :