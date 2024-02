Les jeux du PS Plus de février 2024 sont maintenant disponibles et en prime il y en a un offert dès le jour de sa sortie. Voici le programme du mois pour tous les abonnés.

Xbox s’apprêterait à faire une annonce qui pourrait chambouler bien des choses. Est-ce que Starfield et consorts arriveront bien sur PS5 ? On sera fixé la semaine prochaine, mais en attendant les différents constructeurs poursuivent leur routine. La firme de Redmond annoncera cet après-midi les nouveaux ajouts au Xbox Game Pass du mois, quand PlayStation a déployé les jeux « gratuits » du PS Plus de février 2024. Un nouveau trio marqué par une sortie day one et une petite pointe d’originalité.

Les jeux PS Plus de février 2024 disponibles

L’année avait commencé sur une excellente note pour les membres du PlayStation Plus. Avec des titres comme A Plague Tale Requiem ou encore Nobody Saves the World, Sony avait sorti le grand jeu pour le début de 2024. L’éditeur japonais poursuit sur sa lancée en proposant une disponibilité day one à l’ensemble des abonnés. C’est assez rare, surtout dans la formule Essential, mais il arrive que PlayStation marque le coup et casse sa routine en offrant des jeux le jour de leur sortie. Ce sont généralement des jeux service, comme Fall Guys à l’époque ou encore Meet Your Maker plus récemment. Avec le PS Plus de février 2024, tous les abonnés pourront donc découvrir Foamstars.

Foamstars, une disponible day one avec le PS Plus

Une sorte de Splatoon-like en 4v4 où l’encre est remplacée par de la mousse. Elle permettra d’attaquer, de construire, de se défendre et de tirer parti du terrain pour glisser par exemple, tout en choisissant parmi une sélection de personnages haute en couleur. Pour son lancement, ce premier jeu « gratuit du PS Plus de février 2024, proposera trois modes de jeux différents qui s’articuleront chacun autour de trois maps sélectionnées aléatoirement. Du JcE s’invitera à cette soirée mousse géante, afin de vous aider à parfaire vos skills et en apprendre plus sur les personnages.

Rollerdrome, une petite touche d'originalité

Second jeu du PS Plus de février 2024 et plus original encore : Rollerdrome. Un jeu d'action et de tir à la 3e personne qui allie des combats frénétiques, une animation fluide et un système de tricks intuitif. Parce que oui, votre personnage sera à roller. Un excellent jeu avec une jolie direction artistique que l’on doit à Roll7, les créateurs d’OlliOlli World, donc autant dire qu’ils maîtrisent le sujet. S’il y a bien un jeu à essayer dans la sélection, c’est celui-ci.

Steelrising, bienvenue dans un nouveau Paris

Et pour les amateurs de souls-like, on termine avec Steelrising. Un action-RPG français édité par Nacon, qui vous plonge dans un Paris alternatif où la Révolution française a été réprimée par une armée de robots. Entre direction artistique des plus jolies, univers original, et combats exigeants, ce troisième jeu du PS Plus de février 2024 semble tout indiqué pour les amateurs de challenge. Dommage que la technique ne suive pas toujours. Contrairement aux deux autres jeux offerts ce mois-ci, il ne sera disponible que pour les joueurs PS5.