On connaît la rengaine par cœur maintenant. Chaque mois, Sony offre à l’ensemble des abonnés à son service un trio de jeux « gratuits ». Trois titres à ajouter à la bibliothèque qui sont conservés aussi longtemps que l’abonnement au PS Plus perdurera. Après l’augmentation des prix en septembre 2023, les membres sont encore plus intransigeants qu’avant. L’année avait cependant démarré sur une très bonne note pour eux, avec A Plague Tale Requiem ou encore Nobody Saves the World d'offerts. Est-ce que le constructeur continuera sur sa lancée le mois prochain ? Voici le programme du PS Plus de février 2024, avec une sortie day one.

Les jeux PS Plus de février 2024

C’est assez rare, mais il arrive que de temps à autre que des jeux soient disponibles dès leur lancement sur le PS Plus Essential. Habituellement ce traitement est réservé aux membres des formules Extra et Premium, notamment pour les productions orientées solo. Stray, Tchia, Sea of Stars sont autant de titres qui ont été ajoutés au catalogue du service dès leur lancement. Sony casse cependant parfois sa routine en offrant également des jeux dès leur sortie, Fall Guys ou encore Meet Your Maker plus récemment en tête.

Des titres live-service donc, qui surfent sur l’aura du PlayStation Plus pour profiter d’un gros démarrage. Ce sera le cas de Foamstars, une sorte de Splatoon-like de Square Enix, qui a été le premier jeu confirmé pour le PS Plus de février 2024. Restait plus qu'à savoir quels seraient les jeux qui l'accompagneraient. On imagine que plus que jamais il risque d'y avoir des déçus. Voici le programme :

Foamstars | PS4, PS5

Rollerdrome | PS4, PS5

Steelrising | PS5

Quand seront disponibles les jeux du PlayStation Plus de février 2024 ?

Si les jeux PS Plus de février 2024 ne parleront pas à tout le monde, et que beaucoup de joueurs crient déjà à la déception, ils ne sont pas à jeter pour autant. Rollerdrome en particulier, très apprécié des joueurs et des critiques. Ce jeu solo assez unique en son genre combine, action, combats, tir et roller. Un titre franchement stylé et fluide, à la croisée de Max Payne et Tony Hawk.

Steelrising a quant à lui reçu un accueil plus mitigé, mais il n'en reste pas moins un souls-like sympathique en son genre et français s'il vous plaît. Le jeu prend place dans un Paris alternatif où la Révolution française a été réprimée par une armée de robots. Attendez-vous à une direction artistique des plus jolies, des combats exigeants, un univers original, mais à une technique un peu bancale. Quant à Foamstars, rendez-vous à sa sortie pour voir si ce n'est pas un énième jeu-service en mousse.

Ces trois jeux « gratuits » du PS Plus de février 2024 seront disponibles du 6 février au 4 mars 2024 aux alentours de 11h, heure française. Il vous reste donc encore quelques jours pour ajouter ceux du mois en cours à votre bibliothèque si ce n’est pas déjà fait. Pour mémoire, la sélection de janvier 2024 se compose d’A Plague Tale Requiem, Nobody Saves the World et Evil West. Ils redeviendront tous les trois payants dès que leurs remplaçants arriveront si vous ne les avez pas réclamés à temps.

Du contenu gratuit pour les abonnés

De leur côté, les membres du PS Plus Extra et Premium devront patienter encore un peu avant de découvrir les ajouts du catalogue. Pour autant, Sony a tenu à marquer le coup pour la saison de la Saint-Valentin en annonçant l'arrivée d'un nouvel essai gratuit de 2h pour Marvel's Spider-Man 2. Il sera évidemment réservé aux abonnés à la formule haut de gamme. Les joueuses et les joueurs de Fall Guys pourront se consoler en obtenant un pack bien garni avec des costumes à l'effigie de personnages emblématiques de PlayStation. Il contient :

Ratchet (Costume complet)

Clank (Costume complet)

Aloy (Costume complet)

Groovitron (Emote)

Rire de Clank (Emote)

Lombax (Motif)

Clank (Motif)

Chercheur (Motif)

Ratchet (Couleur)

Clank (Couleur)

Ratchet (Plaque nominale)

Clank (Plaque nominale)

Horizon (Plaque nominale)

Aloy (Plaque frontale)

Ratchet (Plaque frontale)

Clank (Plaque frontale)

Chercheur (Surnom)

Ce pack pourra être obtenu gratuitement par l'ensemble des abonnés au PS Plus. Il sera à récupérer directement via le PS Store.