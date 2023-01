Encore un mois de folie pour les abonnés PS Plus ? Les jeux gratuits de février 2023 ont déjà leaké. Au programme un jeu indé récent très bien noté, un remake et une adaptation d'un film très apprécié.

Les abonnés ont fui le nouveau PS Plus en masse et Sony est bien décidé à les récupérer. En janvier, l’éditeur japonais a sorti le grand jeu avec l’une des meilleures adaptations Star Wars à ce jour et la suite d’un titre indépendant très apprécié. Même son de cloche du côté du PlayStation Plus Extra & Premium avec des ajouts de qualité. La firme nippone va-t-elle continuer sur sa lancée ? Comme tous les mois, les prochain jeux PS Plus Essential ont leaké. Voici le programme.

Les jeux PS Plus de février 2023

Les jeux PS Plus de février 2023 ont été dévoilés à l’avance, encore une fois. Comme d’habitude, la précieuse information nous vient du leaker BillbilKun qui fait un sans faute à chaque fois. Pour ce second mois de l’année, les abonnés au service de Sony pourront donc mettre la main sur un nouveau trio de jeux à savoir un jeu indépendant exigeant mais fun comme il faut, une adaptation d'un film culte et un remake d'un titre très apprécié. Voici sans plus attendre la liste des jeux du PS Plus de février 2023 :

OlliOlli World (PS5 | PS4)

Mafia Definitive Edition* (PS4)

Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

Destiny 2 Beyond Light (PS5 | PS4)

Les nouveaux jeux gratuits PS Plus Essential pourront être récupérés du 07 février au 06 mars 2023 à 11h, heure française. Notez que Mafia Definitive pourrait être ajouté en bonus dans certaines régions ou remplacé par d'autres titres dans certains pays. Sur la Toile, la sélection fait mouche auprès des abonnés. Nombreux sont celles et ceux à avoir partagé leur enthousiasme suite aux leaks, notamment en ce qui concerne OlliOlli World le jeu de skate arcade et coloré qui a séduit critiques et joueurs lors de sa sortie en février 2022. On rappelle également que plusieurs titres quitteront le catalogue du PlayStation Plus Extra, dont très jeux cultissimes de l’ère PS2.