Décembre s’annonce intense du côté de Sony. Après des mois de spéculations, de rumeurs et de faux leaks, la PS5 Pro commence enfin à se faire une place chez les joueurs. Sony reste fidèle à ses habitudes. Comme chaque mois, l’éditeur japonais a dévoilé la liste des jeux offerts avec le PS Plus pour décembre 2024. De belles surprises ?

Voici les jeux PS Plus Essential de novembre 2024

Il ne reste plus que quelques jours pour profiter des jeux offerts en novembre. Pour cette sélection mensuelle du PlayStation Plus Essential, Sony avait misé sur trois titres variés, comme à son habitude : Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged pour des courses effrénées, Ghostwire: Tokyo pour une plongée dans le surnaturel, et Death Note: Killer Within, disponible dès sa sortie, pour les amateurs de thrillers psychologiques. Un trio intéressant, bien que tout le monde n’ait pas été conquis par cette sélection.

Dès le 3 décembre, cette offre sera remplacée, conformément à la tradition mensuelle bien établie. Alors, que nous réserve le PS Plus pour décembre 2024 ? Voici les trois jeux qui seront offerts à tous les abonnés le mois prochain :

It Takes Two : une aventure coopérative acclamée où deux joueurs incarnent un couple en quête de réconciliation à travers des défis variés.

Aliens: Dark Descent : un jeu de stratégie en temps réel qui plonge les joueurs dans l'univers oppressant d'Alien, face à des hordes de Xénomorphes.

Temtem : un MMO coloré où l'on capture, entraîne et combat avec des créatures dans un monde fantastique partagé.

PS Plus premium et surprises

En décembre, PlayStation Plus Premium réserve aussi plusieurs surprises à ses abonnés. Dès le 3 décembre, les joueurs pourront profiter d’un essai gratuit de Warhammer 40K: Space Marine 2, un jeu d’action et de science-fiction très attendu. À partir du 10 décembre, trois classiques PS2 viendront enrichir le catalogue pour célébrer les 30 ans de PlayStation : Sly 2: Band of Thieves, Sly 3: Honor Among Thieves et Jak and Daxter: The Precursor Legacy. Par ailleurs, un week-end multijoueur gratuit est prévu du 6 au 8 décembre, permettant à tous les joueurs PS4 et PS5 de profiter des modes en ligne sans abonnement PlayStation Plus. Durant cette même période, des tournois eSport seront organisés sur PS5 avec des titres comme Tekken 8, Mortal Kombat 1 et NBA 2K25, offrant des récompenses spéciales et des avatars aux participants qualifiés.

Quand seront disponibles les jeux du PlayStation Plus ?

Les trois jeux "gratuits" du PS Plus Essential seront donc disponibles du mardi 3 décembre 2024 au mardi 7 janvier 2025, aux alentours de 11h. Pour ce qui est des ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium, il faudra patienter jusqu’à la mi-décembre pour découvrir leur sélection. Les nouveaux titres devraient être déployés le mardi 17 décembre.

