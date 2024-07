Les jeux « gratuits » du PlayStation Plus Essential d’août 2024 ont été dévoilés. Une sélection plus forte que le mois dernier ? Voici le programme pour les prochaines semaines.

C’est le petit rituel mensuel que l’on connaît désormais par cœur depuis le temps. Tous les mois, Sony offre à tous les abonnés au PS Plus trois jeux « gratuits ». Un trio qui est généralement éclectique afin que chacun y trouve son compte peu importe ses goûts. Ce mois-ci, l’éditeur japonais avait misé à fond de balle sur le fun et la rigolade avec Borderlands 3 (parfait avant la sortie du film prévue pour 7 août), et le titre à succès Among Us. Malgré de beaux noms au tableau, cette sélection était loin de faire l’unanimité. Le programme du PS Plus d’août 2024 était donc attendu lui au tournant et l'éditeur japonais a dévoilé l’identité des trois jeux offerts le mois prochain, la force sera avec eux.

Voici les jeux gratuits du PS Plus d'août 2024

Été et départs en vacances ou pas, Sony s’en tient à son calendrier de communication habituel. Toujours réglé comme une montre, le constructeur japonais a dévoilé les trois nouveaux jeux qui seront offerts à l’ensemble des abonnés du PS Plus en août 2024. Malgré de grosses licences, l’éditeur avait quelque peu déçu avec sa précédente sélection, certains titres valant moins qu’un billet de cinq euros quand d’autres ont déjà été inclus dans les formules Extra et Premium. Il reste néanmoins quelques jours aux retardataires pour ajouter à leur bibliothèque Borderlands 3, Among Us et NHL 24 avant qu’il ne cèdent leur place aux jeux « gratuits » du PS Plus d’août 2024. Quels seront-ils justement ? Ce sont trois titres particulièrement appréciés qui vous attendent. Voici le programme :

LEGO Star Wars La Saga Skywalker | PS4, PS5

Five Nights at Freddy’s Security Breach | PS4, PS5

Ender Lilies: Quietus of the Knights | PS4

Les jeux gratuits du PS Plus d'août 2024 seront disponibles le mardi 6 août aux alentours de 11h.

Les trois jeux gratuits du PS Plus d'août 2024 ©Sony

LEGO Star Wars La Saga Skywalker

Tout est dans la Force dans le PS Plus d'août 2024 avec LEGO Star Wars La Saga Skywalker qui s'impose comme la tête d'affiche. C'est LE jeu ultime pour les fans de la marque aux briques colorées et les inconditionnels de la saga grâce à son contenu mirobolant. Il regroupe en effet l'ensemble des neuf films, 100 véhicules, 23 planètes et surtout plus de 300 personnages jouables. Un titre particulièrement apprécié qui fait mouche auprès des petits comme des plus grands.

Five Nights at Freddy's Security Breach, frisson garanti avec le PS Plus d'août 2024

Changement d'ambiance avec Five Nights at Freddy's Security Breach, lui aussi très bien noté par les joueurs. Dans cet épisode, vous incarnez cette fois Gregory, un jeune homme pris au piège dans le Mega Pizzaplex de Freddy Fazbear. Vous aurez jusqu'à l'aube pour tenter de vous échapper et découvrir la vérité sur ce lieu des plus étranges.

Ender Lilies Quietus of the Knights

C'est le moins connu de ce trio de jeux gratuits du PS Plus d'août, mais c'est peut-être celui qui pourrait le plus vous surprendre. Cet action-RPG / metroidvania 2D exigeant et emprunt de dark fantasy a rencontré un petit succès sur la toile lors de sa sortie en juin 2021. En plus de son esthétique particulièrement réussie, cette production s'est distinguée par son gameplay particulièrement réussi, assez riche et varié pour se renouveler. On le recommande chaudement à ceux qui ont adoré Hollow Knight.

Source : PlayStation