Les jeux du PS Plus de juin 2023 sont enfin disponibles sur PS5 et PS4. Et pour démarrer l'été, Sony vous propose deux très gros jeux très appréciés dans leur genre et une expérience indé atypique qui va vous coller une petite baffe artistique.

Alors que les jeux PS Plus du mois de mai 2023 que sont Grid Legends, Descenders et Chivalry 2 nous quittent définitivement, une nouvelle fournée de titres débarque dès aujourd'hui. Les abonnés au PS Plus sur PS4 et PS5 peuvent dès maintenant ajouter de nouveaux jeux à leur bibliothèque sans aucun frais supplémentaire. Et pour ce mois de juin 2023, Sony a décidé de ratisser large dans les genres, avec un jeu de sport renommé, un jeu de gestion sous licence extrêmement bien fichu et un titre indépendant singulier.

Les jeux PS Plus de juin 2023 sont enfin là !

Dès à présent, vous pouvez donc vous lancer sur le terrain avec l'excellent NBA 2K23. Jeu de basket axé simulation et sous licence qui offre une quantité pharaonique de contenu. Vous pouvez jouer sur les terrains les plus prestigieux et lancer votre carrière dans les championnats iconiques de la discipline en incarnant des légendes du milieu ! Un must-have pour les amoureux du sport au ballon orange, et un titre hautement recommandable pour les petits curieux.

Autre licence, mais cinématographique cette fois avec Jurassic World Evolution 2. Un jeu de gestion orienté "parc builder" signé Frontier, grand spécialiste du genre qui a notamment signé les hits Planet Coaster et Planet Zoo. Dans Jurassic World Evolution 2 il est une nouvelle fois question de créer son propre parc à dinosaures en veillant à la sécurité des touristes. Le jeu ne change pas sa recette mais la fait clairement évoluer depuis le premier épisode. JWE 2 est un titre complet qui ravira les fans de la franchise.

Enfin, c'est Trek to Yomi qui ferme la marche. Un jeu d'action à la direction artistique atypique. Ce titre, signé People Can Fly, propose une aventure ultra cinématographique rappelant le cinéma japonais d'antan. Même si le jeu traîne quelques défauts peu attirants, il reste tout de même une expérience plutôt agréable à faire au moins une fois.

Les jeux PS5 & PS4 à récupérer dès maintenant !

NBA 2K23

Trek to Yomi

Jurassic World Evolution 2

D'autres jeux à venir dans le mois !

Si vous avez encore de la place malgré les grosses sorties jeux vidéo de juin, vous pouvez donc vous faire plaisir. Notez par ailleurs que pour les abonnés au PS Plus Extra & Premium, d'autres jeux PS4 et PS5 arriveront un peu plus tard dans le mois. C'est désormais devenu une norme. Pour ce qui est des jeux du PlayStation Plus Essential, vous pouvez les récupérer dès maintenant dans l'onglet dédié au service sur votre console, via l'application ou via le site PlayStation.

Les jeux seront disponibles jusqu'au 4 juillet prochain, puis disparaîtront pour laisser la place à de nouveaux titres. Même si vous ne comptez pas y jouer dans l'immédiat, pensez au moins à les ajouter dans votre bibliothèque afin de pouvoir les retrouver un peu plus tard si besoin. Comme tous les jeux "offerts" aux abonnés, les jeux resteront disponibles tant que vous avez un abonnement valide à l'une des formules du PS Plus.