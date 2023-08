Chaque mois, les abonnés au PS Plus, peu importe la formule, peuvent récupérer plusieurs jeux gratuitement et les ajouter à leur bibliothèque. Pour ce mois d'août 2023, ce sont pas moins de 3 jeux et une surprise qui vous attendent sur PS5 et PS4.

Désormais, il n'y a plus une, mais trois formules d'abonnement pour le Playstation Plus. Essential, Extra et Premium. Tous ont leurs avantages, mais chaque mois, Sony fait plaisir à tous ses abonnés en leur offrant une poignée de jeux qu'ils peuvent alors ajouter à leur bibliothèque sans verser un centime supplémentaire hors de leur abonnement.

Pour ce PS Plus d'août 2023, les jeux offerts ratissent plutôt large en termes de genre et surtout, cachent deux grosses pépites.

3 jeux et une surprise dans les jeux PS Plus d'aout 2023

Dès ce 1er août aux alentours de dix ou onze heures, vous pourrez mettre la main sur une nouvelle sélection de jeux offerts au sein du programme PS Plus Essential. Cela signifie que lorsque vous êtes abonnés à l'une des formules, vous êtes éligible.

Au menu, PGA Tour 2K23, une simulation de golf très appréciée qui permet d'incarner les plus grands golfeurs dans des championnats officiels et sur des parcours sous licence. Il sera aussi possible de se créer sa propre légende. La série, véritable pionnière dans le domaine, est considérée comme étant la licence la plus aboutie du genre, loin devant la concurrence. C'est en tout cas ce qu'en disent les fans.

Une pépite indé à ne pas rater sur PS5 et PS4

Si le golf ne vous parle pas, vous pourrez alors vous diriger vers l'une des deux autres pépites offertes dans ces jeux PS Plus d'août 2023. On y retrouve notamment l'excellent Death's Door, un jeu d'aventure mélangeant des éléments de metroidvania et de souls-like dans un univers dystopique fantastique. On y incarne un corbeau, faucheur de métier, qui se retrouve coincé dans un terrible complot. Death's Door est non seulement excellent à jouer, mais il est également superbe. Le jeu s'appuie sur une direction artistique ultra réussie et son écriture pourrait bien vous surprendre.

Un immanquable qui vend du rêve dans le PS Plus

Enfin, dernier jeu de cette sélection, Dreams. Le bac à sable créatif de Media Molecule s'offre à tous quelques mois avant l'arrêt de son suivi. Même si les développeurs ne travailleront plus ardemment dessus pour passer à la suite, le jeu reste tout de même archi-complet et permettra tout un tas de folie. Il sera toujours possible de profiter de son immense bibliothèque d'outils créatifs et d'assets préfabriqués par le studio et la communauté. Dreams reste et restera un outil de création extrêmement puissant. De plus, les créations jouables sont ultra-nombreuses et garantissent de très très nombreuses heures de jeu.

Une surprise signée Media Molecule (Dreams)

En guise de cadeau ultime, les développeurs de chez Media Molecule mettent en ligne Tren, un jeu totalement gratuit qui nécessite Dreams pour tourner. Il s'agit ici d'un puzzle game qui vous ramènera assurément en enfance. On devra résoudre différentes énigmes en arrangeant les rails d'un petit train, ressemblant à un jouet. Plus de 90 puzzles sont déjà conçus et les développeurs permettent également aux créateurs en herbe de construire leurs propres niveaux. On va encore se retrouver avec de sacrées surprises.

Un joli mois d'aout pour le PlayStation Plus

Tous ces jeux seront donc récupérables jusqu'au 4 septembre 2023 et pourront être sauvegardés dans votre bibliothèque. Ils seront alors disponibles à tout moment tant que vous disposez d'un abonnement à l'une des formules du PS Plus. Plus tard dans le mois, les abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium accueilleront quant à eux de nouveaux jeux dans leurs catalogues de jeux PS5 & PS4, mais aussi classique.

Tous les jeux PS Plus d'aout 2023