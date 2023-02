Sony continue de promouvoir son PS Plus. Pendant quelques jours l’ensemble des joueurs PlayStation 5 et 4 pourront profiter du multijoueur de leurs jeux favoris.

Les nouvelles formules du PS Plus ont fait fuir des millions d’abonnés. Un triste constat qui n'empêche pas Sony de retrousser ses manches pour appâter le chaland. Jeux mensuels Essential plus attractifs, Horizon Forbidden West au PlayStation Plus Extra et plein d’autres titres tout aussi qualitatifs… l’éditeur japonais ne ménage pas ses efforts pour rendre ses abonnements plus attractifs. A l’occasion de l’événement Festival of Play, le constructeur va donc permettre à tout le monde de tester la fonctionnalité la plus basique du PS Plus.

Le multi du PS Plus gratuit le temps d'un weekend

Le Festival of Play bat son plein. Pour célébrer, et surtout promouvoir, le PS Plus, Sony lance une nouvelle initiative permettant aux joueurs, abonnés ou non, de participer à toute une série d’activités. Que ce soit l’obtention de nouveaux collectibles via le PS Stars, le retour des Double Réductions sur le PS Store, ou la possibilité de tester God of War Ragnarok pendant 3 heures, la firme japonaise sort les grands moyens. Comme parfois, elle permettra néanmoins aux personnages n’ayant pas encore craqué pour son service de tester l’une des fonctionnalités phares du PS Plus : le jeu en ligne.

Du samedi 18 et ce jusqu’au dimanche 19 février 2023 au soir, un week-end de multijoueur en ligne est organisé. Il permettra donc à tous les joueurs PS4 et PS5 de profiter des fonctionnalités online sans être abonné au PS Plus. Tout le pourra donc se lancer dans des parties compétitives ou jouer en coopération avec ses amis. Pas de condition particulière, il suffit simplement d’avoir un compte PSN et de se connecter à Internet pour profiter de l’offre. Cerise sur le gâteau, les membres du PS Stars, le programme de fidélité, pourront obtenir un objet de collection numérique commémorant le week-end de multijoueur en ligne. Il faudra au préalable activer la campagne « PlayStation Stars : multijoueur en ligne gratuit en cours » pour mettre la main dessus.