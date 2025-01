Vous connaissez le refrain depuis toutes ces années : qui dit nouveau mois, dit nouveau trio de jeux « gratuits » du PS Plus Essential. L’ensemble des abonnés peuvent mensuellement récupérer trois productions généralement éclectiques pour que chacun y trouve un tant soit peu son compte. Des titres aux calibres et genres différents, qui doivent alors impérativement être ajoutés à la bibliothèque avant l’arrivée de leurs remplaçants afin d’être conservés pendant toute la durée de votre abonnement. Il reste donc encore quelques jours aux retardataires pour mettre la main sur Suicide Squad Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit, et l'excellent The Stanley Parable avant qu’ils ne laissent leur place aux jeux « gratuits » du PS Plus de février 2025.

Les jeux PS Plus de février 2025 annoncés

L’année a commencé sur une note des plus moroses. Le premier trio de titres offerts n’a pas convaincu les foules loin de là. Naturellement, leurs remplaçants étaient particulièrement attendus au tournant, les membres du service espérant que PlayStation mette les petits plats dans les grands pour faire oublier ce faux départ. Beaucoup estiment en effet que le PS Plus Essential a perdu de sa superbe au profit des formules Extra et Premium, qui ont tout de même accueilli God of War Ragnarok ce mois-ci, rien que ça. Est-ce que les jeux offerts dans le cadre du PS Plus de février 2025 viendront taire ces craintes ? Oui et non, car malgré la qualité de certains titres ils ne seront encore une fois pas encore au goût de tous.

Payday 3 | PS5

High on Life | PS4, PS5

| PS4, PS5 Pac-Man World Re-Pac | PS4, PS5

Les jeux PS Plus de février 2025 ©PlayStation

Du changement dès l'année prochaine pour le PS Plus

Dans son billet de blog accompagnant le nom de ces trois jeux, Sony annonce la fin progressive de la distribution de jeux via le PS Plus Essential sur PS4. Puisque la majorité des joueurs sont passé à la nouvelle génération, la sélection mensuelle se concentrera davantage sur des productions PS5 à compter de janvier 2026.

« Puisque nous souhaitons privilégier la PS5, les jeux PS4 ne seront plus un avantage clé et seront uniquement proposés de manière occasionnelle dans le cadre des jeux du mois et du Catalogue des jeux PlayStation Plus à compter de janvier 2026. Passée cet date, il pourra nous arriver de proposer des titres jouables à la fois sur PS4 et PS5 », explique l'éditeur dans son billet de blog. PlayStation indique vouloir continuer à faire évoluer l'expérience PS Plus dans un avenir proche en optimisant davantage les avantages des abonnés. Accès au multi, stockage en ligne et remises exclusives sont parmi les exemples cités.

Quand les nouveaux jeux seront-ils disponibles ?

Ces trois nouveaux jeux gratuits du PS Plus Essential seront donc disponibles du 4 février au 4 février au 4 mars 2025 aux alentours de 11h. Quant aux ajouts du PlayStation Plus Extra et Premium, il faudra patienter encore quelques semaines pour connaître leur identité. Les nouveaux arrivants devraient être déployés le mardi 18 février. On rappelle par ailleurs que plusieurs jeux quitteront le service à cette même date, donc c’est le moment ou jamais de les essayer ou de les terminer. Parmi les malheureux sortants, on retrouve de nombreux épisodes de la saga Tales of, dont le tout dernier, Arise.

Source : PSBlog