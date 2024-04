Si habituellement le PS Plus est généralement synonyme de bonnes nouvelles, cette fois-ci, malheureusement, de nombreux abonnés ont été déçus. On vous explique pourquoi.

C'est avec surprise que hier, les abonnés du PS Plus Extra ont pu apprendre une mauvaise nouvelle à leurs dépens. Du moins, en apparence. Même après les clarifications de Bethesda, qui ont pu apporter un léger soulagement pour certains, dans le fond aussi bien que dans la forme, beaucoup ressentent de la colère, et on peut très bien comprendre pourquoi. Voici toute l'histoire pour ceux qui n'auraient pas suivi.

Mauvaise surprise pour les abonnés au PS Plus Extra

​Ce jeudi 25 avril, c’était le grand jour ! La mise à jour next-gen de Fallout 4 a été déployée sur PS5, Xbox Series et PC. Naturellement, les membres du PS Plus Extra et Premium se sont rués sur leur catalogue pour aller télécharger la nouvelle version native du jeu. Sauf qu’ils ont fait face à une mauvaise surprise : seule la version PS4 était disponible. De quoi déclencher quelques flashbacks (coucou FF7 Remake Intergrade), mais cela a surtout provoqué une levée de boucliers. Parce que si tout le monde était logé à la même enseigné, peut-être que la pilule aurait eu plus de facilité à passer (et encore), mais leurs camarades qui jouent via le Xbox Game Pass eux n’avaient pas ce problème. La version next-gen de Fallout 4 était là dès son déploiement, contrairement au PS Plus.

Les abonnés fâchés ont rapidement pris d’assaut les forums et réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement. Beaucoup ont fait part de leur colère sans aucune retenue, quand d’autres affichaient surtout leur déception, d’autant que la version GOTY de Fallout 4 était à moins de 10€ quelques jours auparavant. Bethesda a pris la parole quelques heures plus tard pour clarifier la situation : ce n’était pas intentionnel et le souci allait être corrigé dans les plus brefs délais via une mise à jour, gratuite évidemment. Bonne nouvelle, elle est maintenant disponible pour les membres du PS Plus Extra et Premium. Tout est bien qui finit bien ? Pas aux yeux de tout le monde.

Du favoritisme envers les joueurs Xbox ?

Cette situation a soulevé des questions sur la cohérence des pratiques entre les différentes plateformes, notamment en comparaison avec les utilisateurs de Xbox Game Pass, qui ont bénéficié immédiatement de la version native sur Xbox Series X/S sans restrictions. De quoi soulever quelques interrogations, mais cela n'a honnêtement rien à voir avec le rachat de Bethesda par Microsoft. Les abonnés du PS Plus Extra avaient rencontré des problèmes similaires avec FF7 Rebirth et quelques autres jeux. Pas de quoi crier au complot donc, mais on comprend la déception, surtout que la hype était palpable depuis la diffusion de la série Prime Video. Petit retard au démarrage donc, mais vu les premiers retours sur cette mise à jour de Fallout 4, qui est une douche froide pour beaucoup, ça aurait sûrement râlé dans tous les cas.