Il y a encore quelques heures, les joueurs asiatiques faisaient une découverte des plus déconcertantes. Leur mise à niveau vers le PS Plus Premium pouvait dépasser la centaine d’euros à cause d’une politique jugée injuste par beaucoup. Face à la polémique Sony a été forcé de réagir.

Sony réagit à la polémique et fait machine arrière

Le premier retour de bâton de la mise à niveau du PS+ a fait des émules. Au lancement des nouvelles offres PS Plus en Asie, certains joueurs qui avaient un abonnement actif pendant encore quelques années se sont retrouvés face à des sommes déconcertantes. Sony avait prévenu que la mise à niveau se ferait au prorata des jours restants, certes. Cependant, l’éditeur japonais s’était bien gardé de dire que les promotions ne seraient pas prises en compte et qu’il faudrait payer la différence. Forcément, la facture était salée pour certains.

Dans la foulée, un mail officiel du service client de Hong Kong confirmait que c’était une pratique volontaire. Cependant, face aux réactions virulentes des joueurs, Sony a rapidement pris la parole sur les réseaux sociaux. L’entreprise plaide finalement un problème technique.

Une véritable erreur lors de la facturation du PS Plus Premium ?

« Suite à un problème technique, les joueurs en Asie qui ont déjà acheté un abonnement PS Plus à prix réduit ont été facturés à tort pour le prix de leur mise à niveau. Cette erreur a depuis été corrigée et les joueurs concernés recevront un remboursement. Nous vous remercions pour votre patience. »

Une excuse assez difficile à avaler qui expose deux scénarios possibles. Le mail du service client asiatique était bien une erreur et n’avait pas été prévenu de la stratégie officielle. Ça semble peu probable que les personnes compétentes ne soient pas briefées pour le lancement de nouvelles offres aussi importantes. Soit Sony a tout simplement changé son fusil d’épaule face à la grogne des joueurs et tente de faire passer ça pour un problème technique afin d’éviter de ternir son image. Dans tous les cas, le lancement du nouveau PS Plus le 22 juin devrait se faire avec moins de heurt chez nous. Et cette fois c’est confirmé : vos promotions ne s’annuleront pas.