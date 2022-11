Alors que nous attendons de connaître les nouveaux ajouts, le PS Plus Extra va perdre l’un de ses plus gros jeux dès le mois de décembre 2022.

Alors qu’il ne reste plus que quelques heures pour acheter vos abonnements PS Plus moins cher, nous apprenons qu’un gros jeu de la formule Extra s'apprête à quitter le service. Et ce n’est pas n’importe lequel, puisque c’en est un que le Xbox Game Pass n’aura pas de sitôt.

Un gros départ pour le PS Plus Extra

Ça devient une routine pour les abonnés PS Plus Extra et Premium maintenant. Chaque mois, trois nouveaux jeux gratuits arrivent pour tout le monde, tandis que celles et ceux qui ont choisi les formules les plus élevées ont le droit à de nouveaux ajouts mensuels, qui s’accompagnent également de sorties. Si le programme de décembre 2022 est encore tenu secret, on connaît déjà l’un des départs des prochaines semaines et c’est un gros action-RPG signé Ubisoft.

Il ne sera pas sur le Xbox Game Pass et il ne sera bientôt plus dans le catalogue du PS Plus Extra. Assassin’s Creed Valhalla devrait en effet quitter le catalogue le mois prochain. Un utilisateur Reddit a en effet remarqué en naviguant sur l’application PS App que le dernier volet de la saga ne sera plus disponible à compter du 20 décembre, à 11h du matin plus précisément. Les abonnés auront certes d’autres beaux RPG à se mettre sous la dent, comme Skyrim ou l’intégrale des Kingdom Hearts, mais Assassin’s Creed Valhalla était l’un des arguments de vente du PS Plus Extra lors de sa sortie. Or l’Ubisoft+, le jeu dans l’univers des Vikings était exclusif à l’abonnement de Sony. Si vous souhaitez l’essayer, c’est le moment ou jamais puisqu’il faut 60 heures rien que pour finir la trame principale et 90 heures pour faire les à-côtés.