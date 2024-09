Les jeux PS Plus de septembre 2024 sont tous en ligne, peu importe la formule d'abonnement choisie. Si vous avez souscrit au PlayStation Plus, vous avez encore quelques jours pour ajouter à votre bibliothèque MLB The Show 24, Harry Potter: Champions de Quidditch ainsi que Little Nightmares 2. Les titres offerts pour les abonnés Extra & Premium sont comme d'habitude beaucoup plus nombreux, avec une véritable pépite dans le lot. The Plucky Squire, l'un des immanquables de ce mois-ci, est jouable via le service alors qu'il vient de sortir. Mais un autre jeu surprise est disponible, c'est archi culte.

Un nouveau jeu absolument indispensable dans le PS Plus Extra

Le State of Play a enchainé les annonces avec des choses très intéressantes telles que Hell is Us ou The Midnight Walk. Mais la révélation qui a éclipsé toutes les autres, c'est celle de Ghost of Tsushima 2 alias Ghost of Tsushima of Yotei. Durant la présentation pré-enregistrée, le constructeur japonais en a aussi remis une couche sur sa future console, la PS5 Pro, avec une série de titres optimisés pour la machine. Vers la fin de l'événement, Sony Interactive Entertainment a également fait un point sur les prochains jeux PS Plus Essential d'octobre 2024, mais pas que.

Aujourd'hui, jeudi 26 septembre 2024, est une journée particulière. C'est le « The Last of Us Day ». Une date qui célèbre la licence et qui correspond dans le jeu au début de l'infection de Cordyceps. Généralement, Naughty Dog profite de ce jour pour faire des annonces plus ou moins importantes. Et pour cette édition, on a appris la mise à disposition surprise de The Last of Us Part 1 dans le PS Plus Extra de septembre 2024. Un bonus de dernière minute fort appréciable puisqu'il s'agit du remake PS5. La meilleure version du bijou des Dogs. Pour le récupérer, comme d'habitude, rendez-vous sur le portail web du PlayStation Store ou directement sur la boutique depuis votre console.

Pour rappel, voici l'intégralité des autres jeux PS Plus Extra auxquels vous avez le droit dans le cadre de la mise à jour de septembre 2024 avec Road 76, Far Cry 5, Chernobylite...

Ben 10 | PS4

Chernobylite | PS4, PS5

Far Cry 5 | PS4

Night in the Woods | PS4, PS5

The Plucky Squire | PS5

Under The Waves | PS4, PS5

Road 96 | PS4, PS5

Space Engineers | PS4, PS5

Wild Card Football | PS4, PS5

Source : YouTube PlayStation.