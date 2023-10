Une belle surprise à venir pour les abonnés PS Plus Extra et / ou Premium d'ici la fin de l'année ? Selon une publicité du PS Store, une bombe s'apprête à rejoindre le service. Une annonce qui a leaké un peu trop en avance ou une simple erreur de la boutique en ligne ?

Une exclu PlayStation de folie dans le PS Plus Extra / Premium ?

Les nouveaux jeux PS Plus d'octobre 2023 sont disponibles et les abonnés devraient y trouver leur compte. Certains pourront vérifier si l'amour est vraiment dans le pré avec Farming Simulator 22, tandis que d'autres prendront plutôt un ticket pour un Grand Ouest envahi par les créatures de Weird West. Enfin, les plus profils les plus courageux auront l'opportunité de tester l'acoustique de l'espace, et voir s'il est possible de crier sans se faire entendre, avec le survival-horror The Callisto Protocol. Le cousin de Dead Space qui a été un four malgré ses qualités.

Une très bonne sélection pour les abonnés au PS Plus Essential, mais il y aurait encore mieux pour celles et ceux qui sont prêts à payer plus cher leur abonnement. Depuis quelques heures, une capture du menu PlayStation Plus sur PS5 circule. On y voit une publicité pour la formule Deluxe, qui existe dans certains pays, avec Horizon Forbidden West, Hogwarts Legacy... et The Last of Us Part 2.

La pépite de Naughty Dog bientôt jouable sans surcoût dans le PS Plus ? Peut-être. Mais une démo n'est pas non plus à exclure si l'on regarde les deux autres titres qui trônent aux côtés d'Ellie. Le jeu complet Horizon Forbbiden West est offert sur le PlayStation Extra, mais Hogwarts Legacy, non. Le soft Harry Potter n'est proposé sur le PS Plus Premium qu'à travers une version d'essai de 45 minutes, et vu les ventes, aucune raison que ça change à court terme sauf si celles-ci se sont réellement écroulées.

Crédits : Reddit.

The Last of Us 2 repéré sur le PlayStation Plus

Une démo The Last of Us 2 d'au moins heures ou le jeu complet offert aux abonnés PS Plus Extra et / ou Premium ? Pour une exclusivité vieille de trois ans, on peut s'attendre à ce qu'elle soit accessible dans son entièreté. À part si Sony envisage une version d'essai gratuite pour mieux vendre The Last of Us 2 Remastered derrière. En effet, selon le profil LinkedIn de Mark Pajarillo, qui a supervisé notamment The Last of Us Part 1, une nouvelle édition de TLOU 2 est en chemin.

Précédemment, Gustavo Santaolalla qui a créé les sublimes bandes originales des jeux de la licence, a également mentionné une autre version de The Last of Us 2. D'après le musicien, dans ce jeu retouché, les joueuses et joueurs auront l'opportunité d'approcher l'avatar virtuel de l'artiste pour lui demander de jouer des musiques.