Ce sont encore 13 nouveaux jeux qui sont venus gonfler le catalogue du PS Plus Extra et Premium cette semaine. Des arrivées dans l’ensemble sympathiques, portées par l’excellente sortie day one The Plucky Squire, Far Cry 5 et une poignée de jeux narratifs de très bonne facture dont Night in the Woods pour ne citer que lui. Cependant chacune de ses nouveautés s’accompagne systématiquement de départs. Comme son principal concurrent, le service fait le tri tous les mois et celui à venir n'échappera pas à la règle. Sony a en effet communiqué les sorties du PS Plus Extra d’octobre 2024 afin de laisser le temps aux joueuses et aux joueurs de les essayer avant qu’ils ne soient supprimés. Vu la liste, ce ne sera clairement pas de trop.

Les départs du PS Plus Extra d'octobre 2024

Rien n’est éternel, même les ajouts du catalogue des formules Extra et Premium. Le mois prochain, ce sont donc onze jeux au grand minimum qui quitteront le service. Minimum, car dernièrement Sony a la fâcheuse tendance à rallonger la liste quelques jours avant qu’elle soit effective. Il faudra malheureusement compter sur des départs majeurs, avec l’intégralité des titres d’une licence emblématique qui s’en iront du PS Plus Extra le 22 octobre 2024 aux alentours de 11h. Ce sont donc les cinq jeux Dragon Quest qui avaient rejoint le catalogue qui partiront d’un seul coup. Cela inclut l’excellent DQ11 S, dernier épisode majeur de la franchise, tout comme ses spin-offs.

Coup dur également pour les amateurs d’horreur puisque seulement quelques semaines après avoir disparu soudainement pour mieux revenir, The Evil Within quittera définitivement le PS Plus Extra à cette même date. Côté gros jeux, on mentionnera aussi Gotham Knights, la dernière adaptation dans l’univers de Batman qui mettait en scène ses protégés et qui s’axait principalement sur la coopération. Les abonnés perdront encore une exclusivité avec Little Big Planet 3.

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Heroes

Dragon Quest Heroes 2 Explorer’s Edition

Dragon Quest XI S

Gotham Knights

LittleBigPlanet 3

R-Type Dimensions

The Evil Within

Toukiden Kiwami

Ultra Street Fighter IV

La liste des jeux sortants du PS Plus Extra en octobre 2024 ©Sony

Combien de temps pour les terminer et les platiner ?

Que vous ayez simplement envie de terminer les jeux sortants ou au contraire de les platiner avant leur sortie du PS Plus Extra, on vous a dressé la liste du temps nécessaire pour venir à bout de chacun d'entre eux, ainsi que le temps nécessaire pour avoir le sacro-saint Platine.