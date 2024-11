Avis aux membres du PlayStation Plus Extra et Premium, d'excellents jeux vont bientôt être supprimés définitivement du catalogue et il y en a vraiment d'excellents dans le lot.

La semaine prochaine, ce sont au total 12 nouveaux jeux qui vont venir gonfler le catalogue du PS Plus Extra, 17 pour les membres de la formule Premium. Des arrivées franchement sympathiques portées par le retour en fanfare de GTA 5 et des titres oscillants entre l’excellence et le très bon comme Dying Light 2, Like a Dragon Ishi, Chivalry 2 ou encore Overcooked All You Can Eat. C’est en revanche la routine, toutes ces nouveautés seront contrebalancées par une vague de départs. Comme son concurrent, le service fait le tri tous les mois et les prochaines sorties du PS Plus Extra vont faire très mal aux amateurs de JRPG, mais pas que.

Dernière chance pour ces jeux du PS Plus Extra

Rien n’est éternel, même les ajouts au PlayStation Plus Extra. Dans quelques jours seulement, ce sont donc 19 jeux qui vont quitter le service jusqu’à nouvel ordre. L'arrivée de GTA 5 ce mois-ci en est la preuve, rien n’exclut qu’ils reviennent d’ici une petite année, mais c’est bien votre dernière chance pour en profiter avant un moment. La liste s’est depuis allongée un tout petit peu, mais surtout le départ de l’intégralité de la licence Kingdom Hearts qui va laisser un trou béant auprès des abonnés amateurs de JRPG.

L’excellent Red Dead Redemption 2 quittera lui aussi le catalogue du PS Plus Extra pour vous laisser une chance de retourner à Los Santos. Côté productions excellentes, mais qui peuvent être terminées dans le temps imparti, on recommande chaudement What Remains of Edith Finch et Superliminal. Vous avez donc jusqu’au mardi 19 novembre avant 11h pour essayer les jeux de la liste suivante :

Blasphemous

Chorus

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Eiyuden Chronicle: Rising

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definite Edition

Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX

KH HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Klonoa – Phantasy Reverie Series (PS Plus Premium)

Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxiboost On

Moving Out

Overcooked! 2

Red Dead Redemption 2

Superliminal

Teardown

The Sims 4: City Living

What Remains of Edith Finch

Wild Card Football

Toutes les nouveautés de novembre 2024

Comme toujours, aussi douloureux soient ces départs, ils seront contrebalancés par une dizaine de nouveautés de très bonne facture. Les membres du PlayStation Plus Premium auront même le droit à un peu plus de jeux qu’à l’accoutumée, dont la regrettée licence Resistance. Voici le programme du PS Plus Extra & Premium du mois. L’ensemble des jeux arriveront ce mardi 19 novembre 2024 aux alentours de 11h :

Chivalry 2 | PS4, PS5

Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5

Digimon Survive | PS4

Dying Light 2: Stay Human | PS4, PS5

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Hungry Shark World | PS4

Killer Frequency | PS4, PS5

Like a Dragon: Ishin | PS4, PS5

MotoGP 24 | PS4, PS5

Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5

Stick Fight: The Game | PS4

The Sims 4 Iles paradisiaques (extension) | PS4