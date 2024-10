Les jeux suivants, avec parmi eux de grands titres, quitteront en effet le service mi-novembre, quand Sony annoncera les jeux qui rejoindront le PS Plus Extra & Premium le mois prochain. Si vous êtes abonné à l'un de ces paliers, vous avez donc encore un peu de marge pour les terminer et/ou les platiner, si le cœur vous en dit.

Des sorties qui font mal au PS Plus Extra & Premium en novembre 2024

Ce sont ainsi pas moins de 19 jeux qui quitteront le PS Plus Extra & Premium dans un petit mois. Certains d'entre eux avaient d'ailleurs été révélés à l'avance : les titres Kingdom Hearts encore disponibles sur le service vont ainsi tirer leur révérence bientôt. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls gros jeux touchés par ces départs. On compte en effet aussi dans les sorties de novembre 2024 du PS Plus Extra & Premium des pointures comme GTA San Andreas - The Definitive Edition, ou encore Red Dead Redemption 2.

D'autres pépites leur emboîtent enfin le pas, comme Blasphemous, Chorus, Dragon's Dogma Dark Arisen, Eiyuden Chronicle: Rising ou encore What Remains of Edith Finch. Voici donc dans le détail la liste des jeux sortant du PS Plus Extra & Premium le mois prochain :

Blasphemous

Chorus

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Eiyuden Chronicle: Rising

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definite Edition

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Klonoa – Phantasy Reverie Series (Premium)

Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxiboost On

Moving Out

Overcooked! 2

Red Dead Redemption 2

Spelunker HD (Japon)

Superliminal

Teardown

The Sims 4: City Living

What Remains of Edith Finch

Combien de temps pour les terminer et les platiner ?

Que vous souhaitiez simplement les finir ou si vous êtes un chasseur de trophées, vous avez donc encore un peu de marge pour vous pencher sur ces jeux quittant bientôt le PS Plus Extra & Premium. Si le cœur vous en dit et pour vous aider dans votre planning, nous avons ainsi compilé une estimation du temps nécessaire pour les finir ou les platiner.

14 heures pour le terminer ainsi qu'une trentaine d'heures pour le platiner.

14 heures pour le terminer, environ 22 heures pour le platiner.

environ 33 heures pour le terminer et 113 heures pour le platiner.

environ 13 heures pour le terminer, ainsi qu'environ 20 heures pour le platiner.

environ 31 heures pour le terminer et 74 heures pour le platiner.

environ 29 heures pour l'histoire ainsi que 64 heures pour le platiner.

environ 10 heures pour le terminer et 54 heures pour le platiner.

environ 20 heures pour l'histoire et 66 heures pour le platiner.

entre 27 et 73 heures pour 1.5 ReMIX ; entre 35 et 84 heures pour 2.5 ReMIX.

environ 10 heures pour le terminer ainsi que 15 heures pour le platiner.

5 heures pour le terminer, et une trentaine d'heures pour le platiner

5 heures pour le terminer et environ 18 heures pour le platiner.

7 heures pour terminer et 23 heures pour le platiner.

environ 50 heures pour le terminer ainsi qu'un colossal chiffre d'environ 180 heures pour le platiner.

environ 6 heures pour le terminer.

environ 2 heures pour le terminer et 10 heures pour le platiner.

12 heures pour le terminer ainsi qu'environ 28 heures pour le platiner.

20 heures pour le terminer.

2 heures pour le terminer et 3 heures pour le platiner.

