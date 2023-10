Depuis quelques jours maintenant, les abonnés au PS Plus Extra & Premium peuvent découvrir de nouvelles productions. Parmi elles, quelques excellents titres dont les immanquables Disco Elysium The Final Cut et Alien Isolation. Sony a mis un accent particulier sur les jeux orientés horreur pour rester dans la thématique d’Halloween. Alors que nous découvrirons d’ici mercredi, si ça ne fuite pas avant, le prochain trio de jeux « gratuits » qui seront disponibles pour l’ensemble des membres du service, nous connaissons déjà les jeux qui quitteront le PS Plus Extra en novembre 2023. Faut-il s’attendre à de gros départs comme le mois dernier ?

Les sorties PS Plus Extra de novembre 2023

Le PlayStation Plus Premium s’apprête enfin à recevoir une nouveauté longuement attendue. Dès la semaine prochaine, les membres de la formule haut de gamme pourront enfin streamer les jeux PS5 achetés, comme ceux du catalogue du service et les versions d’essai. De quoi faire passer, un peu, la pilule après l’augmentation de prix du mois dernier. Pendant ce temps, la routine se poursuit pour les abonnés au PS Plus Essential et Extra. Alors que les titres offerts et ceux ajoutés au catalogue seront dévoilés prochainement, l’identité des sorties est révélée à l’avance afin de permettre aux joueurs de tester ou de terminer les jeux en question avant leur départ. Rassurez-vous, contrairement au mois précédent, il n’y aura pas de sorties importantes pour le PS Plus Extra en novembre 2023. Voici la liste complète :

Ace of Seafood

ConnecTank

Dandara Trials of Fear Edition

Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut

Momodora: Reverie Under the Moonlight

My Time at Portia

Wild Guns Reloaded

Pas de gros départs à l'horizon

Ce seront donc seulement sept jeux qui quitteront le PS Plus Extra le mois prochain, dont des titres peu connus. La tête d’affiche reste My Time At Portia, le jeu à la Stardew Valley et Animal Crossing où les joueurs doivent retaper l’atelier délabré de leur paternel tout en faisant la besogne d’un fermier : cultiver des plantes, remplir des commandes, élever des animaux et aussi taper la causette aux drôles d’habitants entre deux tâches. Un titre que l’on recommande vivement aux amateurs du genre.

Au rayon des jeux à essayer avant leur départ, n'hésitez pas à donner sa chance à Momodora : Reverie Under The Moonlight. Un metroidvania en 2D particulièrement apprécié des friands du genre tant par son gameplay que son feeling. Le jeu se déroule dans une contrée maudite où la corruption règne et les morts se lèvent. Étant assez court, comptez moins de cinq heures, vous aurez largement le temps de le terminer avant son départ du PS Plus Extra le 21 novembre prochain.