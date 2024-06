Le cycle des arrivées et des départs sur le PS Plus Extra se perpétue, et son catalogue va devoir dire adieu à de nombreux titres énormes ce mois-ci, attention à ne pas rater le coche !

Les versions PS Plus Extra et Premium vont accueillir en juin de jolis jeux gratuits, avec notamment The Walking Dead: Saints and Sinners en VR, Tomb Raider Legend ou encore Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition. Pour leur laisser de la place, des jeux doivent cependant partir. Voici donc la liste des jeux quittant le service ce mois-ci. Si vous souhaitez en profiter, il vous reste encore quelques jours pour ce faire.

De nouveaux gros départs sur le PS Plus Extra et Premium

Pour donner envie aux joueuses et joueurs de s'abonner au PS Plus Extra et Premium, il faut constamment renouveler l'offre des jeux offerts. Cela signifie aussi malheureusement que des jeux déjà présents sortent du catalogue. Pour l'heure, ce sont pas moins de 15 jeux actuellement disponibles qui vont quitter le service au sens large, et 13 qui quitteront le PS Plus Extra et Premium. Leur départ est majoritairement prévu le 18 juin prochain.

À noter cependant que deux marquants jeux compris dans l'offre PS Plus Essential s'en vont le 4 juin, soit demain. Il s'agit plus précisément de Ghostrunner 2, la suite du jeu d'action et de parkour frénétique à la sauce cyberpunk de One More Level, et Tunic, la magnifique pépite indé qui a définitivement marqué les joueuses et joueurs l'ayant essayé.

Un magnifique jeu qui quitte malheureusement le service très bientôt. © TUNIC Team

Tous les jeux sortant du service en juin 2024

Pour en revenir au PS Plus Extra et Premium, de gros très titres s'en vont donc d'ici deux semaines. On peut notamment citer un certain Grand Theft Auto V, mais également Brothers: A Tales of Two Sons, ou encore The Talos Principle et Wild at Heart. Vous trouverez ci-dessous la liste détaillée des jeux quittant ces deux formules du service bientôt. Il vous reste donc encore un peu de temps pour rentabiliser votre abonnement avec un ou plusieurs des titres concernés.

À noter tout de même que, à l'heure actuelle tout du moins, cette liste se veut plutôt légère comparée à l'hécatombe du mois précédent, avec plus d'une vingtaine de sorties. Nous ne sommes cependant pas à l'abri de nouvelles mauvaises surprises. Nous tâcherons de vous tenir informés si d'autres départs du PS Plus Extra et Premium sont à déplorer.